Ученица из Перми спросила Путина о нелюбимых школьных предметах. Видео

Путин пообщался с пермской школьницей в рамках «Разговора о важном»

01 сентября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул значимость каждого школьного предмета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ответил на вопрос пермской школьницы Алены Варлашовой о самых нелюбимых предметах. Встреча главы государства с учащимися проходит 1 сентября в рамках урока «Разговор о важном». На ней присутствуют школьники, достигшие успехов в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. URA.RU следит за прямой трансляцией. «Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным из физики, математики, а решил для себя что буду поступать на журфак. Поэтому сразу задумался о том, какие предметы нужно сдавать. А предметы как раз нужно было сдавать по истории, литературе, русскому, иностранному языку, поэтому мне пришлось заниматься именно этими предметами. А вообще, что касается любимых или нелюбимых предметов, я как-то никогда об этом не задумывался, исходил всегда из того, что есть», — отметил Путин. Президент также подчеркнул, что все предметы, которые изучают школьники «формируют характер, мировоззрение и, безусловно, пригодятся в жизни». Также ученица рассказала президенту о своем проекте устранения разливов нефтепродуктов с помощью микроорганизмов, поблагодарила за содействие школу «Кванториум» и ПНИПУ. Путин поинтересовался, стоит ли ей чем-то помочь, например, привлечь Роскосмос. Он также обещал переговорить с руководством госкорпорации, чтобы они обратили внимание на этот проект. Общение со школьниками Путин начал с поздравления учащихся, их родителей, а также педагогов с Днем знаний. Путин пожелал им успехов и новых открытий в начавшемся учебном году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос пермской школьницы Алены Варлашовой о самых нелюбимых предметах. Встреча главы государства с учащимися проходит 1 сентября в рамках урока «Разговор о важном». На ней присутствуют школьники, достигшие успехов в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. URA.RU следит за прямой трансляцией. «Я в старших классах учился в школе с химическим профилем и углубленным из физики, математики, а решил для себя что буду поступать на журфак. Поэтому сразу задумался о том, какие предметы нужно сдавать. А предметы как раз нужно было сдавать по истории, литературе, русскому, иностранному языку, поэтому мне пришлось заниматься именно этими предметами. А вообще, что касается любимых или нелюбимых предметов, я как-то никогда об этом не задумывался, исходил всегда из того, что есть», — отметил Путин. Президент также подчеркнул, что все предметы, которые изучают школьники «формируют характер, мировоззрение и, безусловно, пригодятся в жизни». Также ученица рассказала президенту о своем проекте устранения разливов нефтепродуктов с помощью микроорганизмов, поблагодарила за содействие школу «Кванториум» и ПНИПУ. Путин поинтересовался, стоит ли ей чем-то помочь, например, привлечь Роскосмос. Он также обещал переговорить с руководством госкорпорации, чтобы они обратили внимание на этот проект. Общение со школьниками Путин начал с поздравления учащихся, их родителей, а также педагогов с Днем знаний. Путин пожелал им успехов и новых открытий в начавшемся учебном году.