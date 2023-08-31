В тюменское правительство ищут советников для губернатора

01 сентября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Советники будут изучать опыт других стран и готовить аналитику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансии для советников главы региона Александра Моора. Объявления размещены на портале «Работа в России». Требуются пять человек, которые будут помогать совершенствовать работу властей. «Требуются советники губернатора области, пять вакантных мест. Должностные обязанности: подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области», — говорится в вакансиях. Советники также будут изучать опыт госуправления в других регионах РФ и зарубежных странах. В обязанности входят и ответы на обращения граждан, подготовка аналитических материалов. Заработная плата для сотрудников разнится. Четырем из них обещают до 43 680 рублей в месяц, еще одному — 49 000.

Аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансии для советников главы региона Александра Моора. Объявления размещены на портале «Работа в России». Требуются пять человек, которые будут помогать совершенствовать работу властей. «Требуются советники губернатора области, пять вакантных мест. Должностные обязанности: подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области», — говорится в вакансиях. Советники также будут изучать опыт госуправления в других регионах РФ и зарубежных странах. В обязанности входят и ответы на обращения граждан, подготовка аналитических материалов. Заработная плата для сотрудников разнится. Четырем из них обещают до 43 680 рублей в месяц, еще одному — 49 000.