31 августа 2023

В тюменское правительство ищут советников для губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ. Москва, портфель, министр, портфель министра
Советники будут изучать опыт других стран и готовить аналитику Фото:

Аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансии для советников главы региона Александра Моора. Объявления размещены на портале «Работа в России». Требуются пять человек, которые будут помогать совершенствовать работу властей.

«Требуются советники губернатора области, пять вакантных мест. Должностные обязанности: подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области», — говорится в вакансиях.

Советники также будут изучать опыт госуправления в других регионах РФ и зарубежных странах. В обязанности входят и ответы на обращения граждан, подготовка аналитических материалов. Заработная плата для сотрудников разнится. Четырем из них обещают до 43 680 рублей в месяц, еще одному — 49 000.

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Аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансии для советников главы региона Александра Моора. Объявления размещены на портале «Работа в России». Требуются пять человек, которые будут помогать совершенствовать работу властей. «Требуются советники губернатора области, пять вакантных мест. Должностные обязанности: подготовка предложений по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Тюменской области», — говорится в вакансиях. Советники также будут изучать опыт госуправления в других регионах РФ и зарубежных странах. В обязанности входят и ответы на обращения граждан, подготовка аналитических материалов. Заработная плата для сотрудников разнится. Четырем из них обещают до 43 680 рублей в месяц, еще одному — 49 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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