Риелтор назвал причину обвала цен на загородные дома в ХМАО

Риелтор Кравцов: загородные дома в ХМАО упали в цене из-за конца летнего сезона

02 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Владельцы домов со срочной продажей опускают цены, чтобы заинтересовать покупателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе падение цен на загородную недвижимость произошло из-за окончания летнего сезона. Поэтому владельцы домов со срочной продажей опускают цены, чтобы заинтересовать покупателей. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Тут несколько факторов. Во-первых, сезон проходит. И тот, кто не успел продать дом за лето, хочет продать сейчас, чтобы не дотягивать до зимы. Соответственно, им приходится снижать цены», — уточняет риелтор. При этом на снижение интереса к покупке загородной недвижимости повлияло недавнее повышение ключевой ставки Центробанком до 12%. «Ипотеку подняли везде, в том числе, и на „загородку“. Покупательская способность в любом случае убавилась. Продавцам загородной недвижимости сейчас необходимо корректировать стоимость точно вниз, чтобы быстрее продать», — поясняет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают земельные участки со скидками. При этом пока загородная недвижимость дешевеет, югорские застройщики начали поднимать цены на квартиры в новостройках.

В Ханты-Мансийском автономном округе падение цен на загородную недвижимость произошло из-за окончания летнего сезона. Поэтому владельцы домов со срочной продажей опускают цены, чтобы заинтересовать покупателей. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов. «Тут несколько факторов. Во-первых, сезон проходит. И тот, кто не успел продать дом за лето, хочет продать сейчас, чтобы не дотягивать до зимы. Соответственно, им приходится снижать цены», — уточняет риелтор. При этом на снижение интереса к покупке загородной недвижимости повлияло недавнее повышение ключевой ставки Центробанком до 12%. «Ипотеку подняли везде, в том числе, и на „загородку“. Покупательская способность в любом случае убавилась. Продавцам загородной недвижимости сейчас необходимо корректировать стоимость точно вниз, чтобы быстрее продать», — поясняет Кравцов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают земельные участки со скидками. При этом пока загородная недвижимость дешевеет, югорские застройщики начали поднимать цены на квартиры в новостройках.