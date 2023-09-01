Риелтор назвал причину обвала цен на загородные дома в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе падение цен на загородную недвижимость произошло из-за окончания летнего сезона. Поэтому владельцы домов со срочной продажей опускают цены, чтобы заинтересовать покупателей. Об этом URA.RU рассказал риелтор из Сургута Денис Кравцов.
«Тут несколько факторов. Во-первых, сезон проходит. И тот, кто не успел продать дом за лето, хочет продать сейчас, чтобы не дотягивать до зимы. Соответственно, им приходится снижать цены», — уточняет риелтор.
При этом на снижение интереса к покупке загородной недвижимости повлияло недавнее повышение ключевой ставки Центробанком до 12%. «Ипотеку подняли везде, в том числе, и на „загородку“. Покупательская способность в любом случае убавилась. Продавцам загородной недвижимости сейчас необходимо корректировать стоимость точно вниз, чтобы быстрее продать», — поясняет Кравцов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают земельные участки со скидками. При этом пока загородная недвижимость дешевеет, югорские застройщики начали поднимать цены на квартиры в новостройках.
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