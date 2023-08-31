В администрации Нижневартовска ответили на жалобы жителей об отключении воды

Мэрия Нижневартовска не сможет перенести сроки отключения горячей воды в городе

01 сентября 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Жители отдаленных микрорайонов города остались без воды в начале учебного года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Нижневартовска в ответ на жалобу вартовчан об отключения горячей воды в начале учебного года пояснила, что сроки проведения работ зависят только от ООО «ГазпромТрансгазТомск». Корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии пояснили, что на перенос этих сроков городские власти повлиять не могут. «Перенос сроков зависит от инициатора проведения плановых ремонтных работ на ГРС-2 — ООО „ГазпромТрансгазТомск“. На котельных города существует резервный источник топлива, но он используется в случае внештатных ситуаций только в отопительный период», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. Жители старой части города пожаловались агентству URA.RU на постоянный перенос сроков ремонтных работ на ГРС-2, который привел к тому, что в начале учебного года люди на шесть дней остались без горячей воды. «Горячую воду обещали выключить сначала в середине месяца, потом 28 августа, в итоге выключили за два дня до 1 сентября. Микрорайон 16П, например, новый. Здесь очень много семей с детьми, все идут в школу, детские сады. Уже было сезонное отключение воды, почему сейчас, когда холодно, мы снова вынуждены неделю мыться в холодной воде?» — рассказал агентству один из жителей Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о прекращении подачи горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П Нижневартовска (ХМАО), а также прекращении подачи газа в кварталах № 2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П. Проводить ремонтные работы на сетях газоснабжения планировали с 28 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Нижневартовска в ответ на жалобу вартовчан об отключения горячей воды в начале учебного года пояснила, что сроки проведения работ зависят только от ООО «ГазпромТрансгазТомск». Корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии пояснили, что на перенос этих сроков городские власти повлиять не могут. «Перенос сроков зависит от инициатора проведения плановых ремонтных работ на ГРС-2 — ООО „ГазпромТрансгазТомск“. На котельных города существует резервный источник топлива, но он используется в случае внештатных ситуаций только в отопительный период», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. Жители старой части города пожаловались агентству URA.RU на постоянный перенос сроков ремонтных работ на ГРС-2, который привел к тому, что в начале учебного года люди на шесть дней остались без горячей воды. «Горячую воду обещали выключить сначала в середине месяца, потом 28 августа, в итоге выключили за два дня до 1 сентября. Микрорайон 16П, например, новый. Здесь очень много семей с детьми, все идут в школу, детские сады. Уже было сезонное отключение воды, почему сейчас, когда холодно, мы снова вынуждены неделю мыться в холодной воде?» — рассказал агентству один из жителей Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о прекращении подачи горячего водоснабжения в микрорайонах 2П/1, 2П/2, 16П Нижневартовска (ХМАО), а также прекращении подачи газа в кварталах № 2-П, 3П, 4П, 8П, 10П, 14П. Проводить ремонтные работы на сетях газоснабжения планировали с 28 августа.