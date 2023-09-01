01 сентября 2023
31 августа 2023

Ямальские родители рассказали, что их дети мечтают стать военными

Родители Ямала: наши дети хотят в будущем стать военными
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, герб янао, ямал, герб рф
Для опроса взяли родителей из Пуровского и Красноселькупского районов, Нового Уренгоя Фото:

Родители из ЯНАО рассказали, что их дети в будущем хотят стать военными, а также врачами, спасателями и спортсменами. Об этом по результатам опроса сообщил департамент социальной защиты населения региона.

«В преддверии Дня знаний мы провели традиционный опрос на платформе обратной связи. Результаты: в мечтах у ямальских ребят профессии, которые особенно полезны людям. Большинство опрошенных родителей поделились, что их дети хотят стать врачами, также в топе — спасатель/пожарный, военный и спортсмен», — написали представители департамента в telegram-канале.

Преимущественно респондентами были семьи с двумя и тремя детьми. Ими стали родители из Пуровского и Красноселькупского районов, а также Нового Уренгоя.

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Родители из ЯНАО рассказали, что их дети в будущем хотят стать военными, а также врачами, спасателями и спортсменами. Об этом по результатам опроса сообщил департамент социальной защиты населения региона. «В преддверии Дня знаний мы провели традиционный опрос на платформе обратной связи. Результаты: в мечтах у ямальских ребят профессии, которые особенно полезны людям. Большинство опрошенных родителей поделились, что их дети хотят стать врачами, также в топе — спасатель/пожарный, военный и спортсмен», — написали представители департамента в telegram-канале. Преимущественно респондентами были семьи с двумя и тремя детьми. Ими стали родители из Пуровского и Красноселькупского районов, а также Нового Уренгоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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