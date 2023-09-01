01 сентября 2023

МО: еще два морских беспилотника сбиты у Крымского моста

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Авиаотряд свердловской полиции. Екатеринбург, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Беспилотники сбиты в акватории Черного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вторая попытка за ночь нанесения удара по Крымскому мосту со стороны Украины пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 02:10 по Москве киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — заявили в ведомстве. Беспилотник уничтожен в акватории Черного моря.

UPD 02:32 мск: в Черном море уничтожен третий БПЛА, направленный на Крымский мост. Удар по нему был нанесен в 2:20 по московскому времени

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Вторая попытка за ночь нанесения удара по Крымскому мосту со стороны Украины пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 02:10 по Москве киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — заявили в ведомстве. Беспилотник уничтожен в акватории Черного моря. UPD 02:32 мск: в Черном море уничтожен третий БПЛА, направленный на Крымский мост. Удар по нему был нанесен в 2:20 по московскому времени
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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