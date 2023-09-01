МО: еще два морских беспилотника сбиты у Крымского моста

02 сентября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Беспилотники сбиты в акватории Черного моря Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вторая попытка за ночь нанесения удара по Крымскому мосту со стороны Украины пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 02:10 по Москве киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — заявили в ведомстве. Беспилотник уничтожен в акватории Черного моря. UPD 02:32 мск: в Черном море уничтожен третий БПЛА, направленный на Крымский мост. Удар по нему был нанесен в 2:20 по московскому времени

Вторая попытка за ночь нанесения удара по Крымскому мосту со стороны Украины пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 02:10 по Москве киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — заявили в ведомстве. Беспилотник уничтожен в акватории Черного моря. UPD 02:32 мск: в Черном море уничтожен третий БПЛА, направленный на Крымский мост. Удар по нему был нанесен в 2:20 по московскому времени