МО: еще два морских беспилотника сбиты у Крымского моста

Беспилотники сбиты в акватории Черного моря
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вторая попытка за ночь нанесения удара по Крымскому мосту со стороны Украины пресечена силами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 02:10 по Москве киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту», — заявили в ведомстве. Беспилотник уничтожен в акватории Черного моря.
UPD 02:32 мск: в Черном море уничтожен третий БПЛА, направленный на Крымский мост. Удар по нему был нанесен в 2:20 по московскому времени
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