Самолет вылетел из Екатеринбурга с задержкой в 2,5 часа
В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан) задержали на 2,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург-Худжанд должен был вылететь из столицы Свердловской области 2 сентября в 00:05, однако лайнер вылетел лишь в 2:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.
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