В Екатеринбурге на 2,5 часа задержали рейс в Таджикистан. Скрин

02 сентября 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Самолет вылетел из Екатеринбурга с задержкой в 2,5 часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан) задержали на 2,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург-Худжанд должен был вылететь из столицы Свердловской области 2 сентября в 00:05, однако лайнер вылетел лишь в 2:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан) задержали на 2,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург-Худжанд должен был вылететь из столицы Свердловской области 2 сентября в 00:05, однако лайнер вылетел лишь в 2:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.