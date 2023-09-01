01 сентября 2023

В Екатеринбурге на 2,5 часа задержали рейс в Таджикистан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет вылетел из Екатеринбурга с задержкой в 2,5 часа Фото:

В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан) задержали на 2,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург-Худжанд должен был вылететь из столицы Свердловской области 2 сентября в 00:05, однако лайнер вылетел лишь в 2:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Худжанд (Таджикистан) задержали на 2,5 часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2955 по маршруту Екатеринбург-Худжанд должен был вылететь из столицы Свердловской области 2 сентября в 00:05, однако лайнер вылетел лишь в 2:40, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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