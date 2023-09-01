Министр культуры Пермского края добилась отмены штрафа

02 сентября 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Глава пермского минкульта Алла Платонова добилась отмены штрафа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр культуры Пермского края Алла Платонова через суд добилась отмены штрафа. Административное наказание ей ранее было назначено за нарушение при финансировании социокультурного пространства «Завод Шпагина». Об этом заявил адвокат краевого министра культуры Владимир Гореев. «Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. Пермский краевой суд всесторонне объективно разобрался в деле, было несколько заседаний», — сообщил «РБК-Пермь» Гореев. По словам адвоката Аллы Платоновой, штраф в сумме 10 тысяч рублей удалось оспорить. Таким образом краевой суд отменил постановление Ленинского районного суда. Ранее Алла Платонова рассказывала о том, что нарушение срока финансирования социокультурного пространства «Завод Шпагина» произошло из-за конфликта с экс-руководителем организации Верой Цыпуштановой. После ее увольнения конфликт был разрешен.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова через суд добилась отмены штрафа. Административное наказание ей ранее было назначено за нарушение при финансировании социокультурного пространства «Завод Шпагина». Об этом заявил адвокат краевого министра культуры Владимир Гореев. «Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения. Пермский краевой суд всесторонне объективно разобрался в деле, было несколько заседаний», — сообщил «РБК-Пермь» Гореев. По словам адвоката Аллы Платоновой, штраф в сумме 10 тысяч рублей удалось оспорить. Таким образом краевой суд отменил постановление Ленинского районного суда. Ранее Алла Платонова рассказывала о том, что нарушение срока финансирования социокультурного пространства «Завод Шпагина» произошло из-за конфликта с экс-руководителем организации Верой Цыпуштановой. После ее увольнения конфликт был разрешен.