Министр культуры Пермского края Алла Платонова оштрафована

21 июля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Защитник Аллы Платоновой в суде заявил, что судебные постановления будут обжалованы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр культуры Пермского края Алла Платонова оштрафована Ленинским районным судом на 10 и 20 тысяч рублей. Чиновнице присудили штрафы за несвоевременное предоставление субсидии, предназначенной для социокультурного пространства «Завод Шпагина». Получателем субсидии в размере 7 миллионов рублей являлась автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство новых технологий». «Административные наказания вынесены за нарушения при финансировании в 2022 году социокультурного пространства „Завод Шпагина“, с чем Алла Платонова не согласна. Задержку при перечислении 7 млн рублей для проектного офиса АНО „Агентство новых технологий“ Платонова объяснила конфликтом с возглавлявшей тогда данную организацию Верой Цыпуштановой», — сообщает «РБК-Пермь». Контрольно-счетная палата Пермского края усмотрела в действиях главы минкультуры нарушения условий предоставления бюджетных средств и оформила протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ. Сама Платонова на заседание не явилась. Ее защитник Владимир Гореев попросил суд «признать деяние малозначительным и освободить свою доверительницу от административной ответственности». Кроме того, двумя днями ранее Ленинский райсуд Перми вынес другое постановление — о штрафе министру культуры на 20 тысяч рублей. Его Платонова получила за невыполнение в законный срок законного предписания КСП Пермского края. Гореев заявил «РБК-Пермь» о намерении обжаловать оба вынесенных судом постановления. Штрафом за несвоевременное предоставление субсидии «Заводу Шпагина» ранее был наказан предшественник Платоновой Вячеслав Торчинский. Экс-чиновник признал свою вину и пояснил, что субсидия была выделена с задержкой из-за пандемии COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр культуры Пермского края Алла Платонова оштрафована Ленинским районным судом на 10 и 20 тысяч рублей. Чиновнице присудили штрафы за несвоевременное предоставление субсидии, предназначенной для социокультурного пространства «Завод Шпагина». Получателем субсидии в размере 7 миллионов рублей являлась автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство новых технологий». «Административные наказания вынесены за нарушения при финансировании в 2022 году социокультурного пространства „Завод Шпагина“, с чем Алла Платонова не согласна. Задержку при перечислении 7 млн рублей для проектного офиса АНО „Агентство новых технологий“ Платонова объяснила конфликтом с возглавлявшей тогда данную организацию Верой Цыпуштановой», — сообщает «РБК-Пермь». Контрольно-счетная палата Пермского края усмотрела в действиях главы минкультуры нарушения условий предоставления бюджетных средств и оформила протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ. Сама Платонова на заседание не явилась. Ее защитник Владимир Гореев попросил суд «признать деяние малозначительным и освободить свою доверительницу от административной ответственности». Кроме того, двумя днями ранее Ленинский райсуд Перми вынес другое постановление — о штрафе министру культуры на 20 тысяч рублей. Его Платонова получила за невыполнение в законный срок законного предписания КСП Пермского края. Гореев заявил «РБК-Пермь» о намерении обжаловать оба вынесенных судом постановления. Штрафом за несвоевременное предоставление субсидии «Заводу Шпагина» ранее был наказан предшественник Платоновой Вячеслав Торчинский. Экс-чиновник признал свою вину и пояснил, что субсидия была выделена с задержкой из-за пандемии COVID-19.