В ДТП в Турции погибли шесть человек

В Турции погибли шесть человек в результате столкновения автобуса и грузовика

02 сентября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Грузовик с песком столкнулся с автобусом Фото: Нина Калинина © URA.RU В турецком городе Денизли произошло массовое ДТП в результате которого погибли шесть человек, 43 оказались ранены. Грузовик с песком столкнулся с пассажирским автобусом. «Нагруженный песком грузовик <…> врезался в пассажирский автобус. <…> В автобусе погибли шестеро человек, получили ранения 43 человека, в том числе водитель грузовика», — передает телеканал A Haber. Отмечается, что инцидент произошел на автомагистрали. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего оба транспортных средства вылетели в кювет. Чуть более недели назад в Турции также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Тогда в результате происшествия погибли 12 человек.

В турецком городе Денизли произошло массовое ДТП в результате которого погибли шесть человек, 43 оказались ранены. Грузовик с песком столкнулся с пассажирским автобусом. «Нагруженный песком грузовик <…> врезался в пассажирский автобус. <…> В автобусе погибли шестеро человек, получили ранения 43 человека, в том числе водитель грузовика», — передает телеканал A Haber. Отмечается, что инцидент произошел на автомагистрали. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего оба транспортных средства вылетели в кювет. Чуть более недели назад в Турции также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Тогда в результате происшествия погибли 12 человек.