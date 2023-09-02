В ДТП в Турции погибли шесть человек

В Турции погибли шесть человек в результате столкновения автобуса и грузовика
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Турция, турция
Грузовик с песком столкнулся с автобусом Фото:

В турецком городе Денизли произошло массовое ДТП в результате которого погибли шесть человек, 43 оказались ранены. Грузовик с песком столкнулся с пассажирским автобусом.

«Нагруженный песком грузовик <…> врезался в пассажирский автобус. <…> В автобусе погибли шестеро человек, получили ранения 43 человека, в том числе водитель грузовика», — передает телеканал A Haber. Отмечается, что инцидент произошел на автомагистрали. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего оба транспортных средства вылетели в кювет.

Чуть более недели назад в Турции также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Тогда в результате происшествия погибли 12 человек.

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В турецком городе Денизли произошло массовое ДТП в результате которого погибли шесть человек, 43 оказались ранены. Грузовик с песком столкнулся с пассажирским автобусом. «Нагруженный песком грузовик <…> врезался в пассажирский автобус. <…> В автобусе погибли шестеро человек, получили ранения 43 человека, в том числе водитель грузовика», — передает телеканал A Haber. Отмечается, что инцидент произошел на автомагистрали. Водитель грузовика не справился с управлением, после чего оба транспортных средства вылетели в кювет. Чуть более недели назад в Турции также произошло крупное ДТП с участием автобуса. Тогда в результате происшествия погибли 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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