01 сентября 2023

Власти Тюмени заберут земли и дома у населения ради реновации

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, ветхое жилье, реновация, коридор общежития
Ради реновации в Тюмени снесут 11 жилых домов Фото:

В целях комплексного развития несмежных территорий администрация Тюмени планирует изъять у населения земли общей площадью 2,7 га и снести 11 жилых домов. Об этом сообщили городские власти.

«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий в районе улиц Смоленской, Минской, Киевской», — говорится на сайте городской мэрии. В сообщении приводится полный список участков и домов, которые попадут под изъятие. В общей сложности у населения планируют забрать 2,7 га земли. Под снос попадут 11 жилых домов.

Застройщиком земель выступит компания «Мостострой-11». «В течение пяти лет в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская построят новые 10-этажные, 25-этажные и 8-этажные дома, спортивные комплексы, медучреждения, парковки», — сообщает издание «Наш город».

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В целях комплексного развития несмежных территорий администрация Тюмени планирует изъять у населения земли общей площадью 2,7 га и снести 11 жилых домов. Об этом сообщили городские власти. «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий в районе улиц Смоленской, Минской, Киевской», — говорится на сайте городской мэрии. В сообщении приводится полный список участков и домов, которые попадут под изъятие. В общей сложности у населения планируют забрать 2,7 га земли. Под снос попадут 11 жилых домов. Застройщиком земель выступит компания «Мостострой-11». «В течение пяти лет в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская построят новые 10-этажные, 25-этажные и 8-этажные дома, спортивные комплексы, медучреждения, парковки», — сообщает издание «Наш город».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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