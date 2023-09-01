Власти Тюмени заберут земли и дома у населения ради реновации

Ради реновации в Тюмени снесут 11 жилых домов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В целях комплексного развития несмежных территорий администрация Тюмени планирует изъять у населения земли общей площадью 2,7 га и снести 11 жилых домов. Об этом сообщили городские власти.

«Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества осуществляется в целях комплексного развития несмежных территорий в районе улиц Смоленской, Минской, Киевской», — говорится на сайте городской мэрии. В сообщении приводится полный список участков и домов, которые попадут под изъятие. В общей сложности у населения планируют забрать 2,7 га земли. Под снос попадут 11 жилых домов.

Застройщиком земель выступит компания «Мостострой-11». «В течение пяти лет в границах улиц Смоленская, Минская, Минская — Киевская построят новые 10-этажные, 25-этажные и 8-этажные дома, спортивные комплексы, медучреждения, парковки», — сообщает издание «Наш город».