Спортсменов РФ допустили к Азиатским играм

08 июля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, пишет Inside the Games Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games. «На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — говорится в материале портала. Там добавили, что спортсмены не будут иметь права на получение медалей, и такое решение было принято с целью дать спортсменам возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что в Украине Министерство молодежи и спорта внесло изменения в запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях, где принимают участие российские и белорусские атлеты, передает «Национальное агентство новостей».

Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games. «На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — говорится в материале портала. Там добавили, что спортсмены не будут иметь права на получение медалей, и такое решение было принято с целью дать спортсменам возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что в Украине Министерство молодежи и спорта внесло изменения в запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях, где принимают участие российские и белорусские атлеты, передает «Национальное агентство новостей».