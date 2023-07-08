Спортсменов РФ допустили к Азиатским играм

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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, фанаты, команда россии, болельщики, триколор, флаг россии, олимпийская сборная, российские флаги
Спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, пишет Inside the Games Фото:

Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games.

«На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — говорится в материале портала. Там добавили, что спортсмены не будут иметь права на получение медалей, и такое решение было принято с целью дать спортсменам возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что в Украине Министерство молодежи и спорта внесло изменения в запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях, где принимают участие российские и белорусские атлеты, передает «Национальное агентство новостей».

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Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе. Об этом сообщил портал Inside the Games. «На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», — говорится в материале портала. Там добавили, что спортсмены не будут иметь права на получение медалей, и такое решение было принято с целью дать спортсменам возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. Недавно стало известно, что в Украине Министерство молодежи и спорта внесло изменения в запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях, где принимают участие российские и белорусские атлеты, передает «Национальное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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