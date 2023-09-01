В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов

02 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Рейсы задерживаются из Перми в Москву и Анталью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются рейсы в Москву и Анталью. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Рейс Пермь—Анталья. По расписанию — 05:15, расчетное время — 20:15. Рейс Пермь—Москва. По расписанию — 19:15, расчетное время — 21:00», — указано на сайте аэропорта. Еще один рейс из Перми в Москву задерживается на полчаса. Ранее на сайте аэропорта появилась информация о запуске новых прямых авиарейсов. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы до Махачкалы, такую же полетную программу сохраняет авиакомпания «Азимут».

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются рейсы в Москву и Анталью. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Рейс Пермь—Анталья. По расписанию — 05:15, расчетное время — 20:15. Рейс Пермь—Москва. По расписанию — 19:15, расчетное время — 21:00», — указано на сайте аэропорта. Еще один рейс из Перми в Москву задерживается на полчаса. Ранее на сайте аэропорта появилась информация о запуске новых прямых авиарейсов. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы до Махачкалы, такую же полетную программу сохраняет авиакомпания «Азимут».