В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов

Рейсы задерживаются из Перми в Москву и Анталью
В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются рейсы в Москву и Анталью. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс Пермь—Анталья. По расписанию — 05:15, расчетное время — 20:15. Рейс Пермь—Москва. По расписанию — 19:15, расчетное время — 21:00», — указано на сайте аэропорта. Еще один рейс из Перми в Москву задерживается на полчаса.
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о запуске новых прямых авиарейсов. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы до Махачкалы, такую же полетную программу сохраняет авиакомпания «Азимут».
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