01 сентября 2023

В аэропорту Перми задерживаются несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, крыло самолета, utair, ютейр
Рейсы задерживаются из Перми в Москву и Анталью Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются рейсы в Москву и Анталью. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс Пермь—Анталья. По расписанию — 05:15, расчетное время — 20:15. Рейс Пермь—Москва. По расписанию — 19:15, расчетное время — 21:00», — указано на сайте аэропорта. Еще один рейс из Перми в Москву задерживается на полчаса.

Ранее на сайте аэропорта появилась информация о запуске новых прямых авиарейсов. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы до Махачкалы, такую же полетную программу сохраняет авиакомпания «Азимут».

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В пермском аэропорту «Большое Савино» задерживаются рейсы в Москву и Анталью. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта. «Рейс Пермь—Анталья. По расписанию — 05:15, расчетное время — 20:15. Рейс Пермь—Москва. По расписанию — 19:15, расчетное время — 21:00», — указано на сайте аэропорта. Еще один рейс из Перми в Москву задерживается на полчаса. Ранее на сайте аэропорта появилась информация о запуске новых прямых авиарейсов. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы до Махачкалы, такую же полетную программу сохраняет авиакомпания «Азимут».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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