В расписании пермского аэропорта появились новые прямые рейсы по России

Из Перми можно будет улететь в Барнаул, Махачкалу, Нижний Новгород и Ярославль Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На сайте пермского аэропорта появилась полетная программа, сформированная авиаперевозчиками на вторую половину 2023 года. Речь идет о запуске новых прямых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Их будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро», «Икар» и «Азимут.

«Три рейса запустит АО „ЮВТ АЭРО“. Авиакомпания „Икар“ запустит рейсы до Махачкалы на воздушных судах Embraer. Авиакомпания „Азимут“ также сохраняет полетную программу Пермь — Махачкала, хоть и не стала победителем конкурсного отбора», — пишет издание «Бизнес-класс», ознакомившееся с полетной программой.

Так, «ЮВТ Аэро» с 13 сентября начнет выполнять авиарейсы в Барнаул. Ранее стало известно, что из программы субсидируемых маршрутов это направление было исключено. Также у перевозчика запланированы перелеты из Перми в Нижний Новгород и Ярославль. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы по маршруту Пермь — Махачкала с 21 сентября, а «Азимут» будет выполнять рейсы по этому же маршруту два раза в неделю до конца марта 2024 года.