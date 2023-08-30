В расписании пермского аэропорта появились новые прямые рейсы по России

На сайте пермского аэропорта появилась полетная программа, сформированная авиаперевозчиками на вторую половину 2023 года. Речь идет о запуске новых прямых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Их будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро», «Икар» и «Азимут.
«Три рейса запустит АО „ЮВТ АЭРО“. Авиакомпания „Икар“ запустит рейсы до Махачкалы на воздушных судах Embraer. Авиакомпания „Азимут“ также сохраняет полетную программу Пермь — Махачкала, хоть и не стала победителем конкурсного отбора», — пишет издание «Бизнес-класс», ознакомившееся с полетной программой.
Так, «ЮВТ Аэро» с 13 сентября начнет выполнять авиарейсы в Барнаул. Ранее стало известно, что из программы субсидируемых маршрутов это направление было исключено. Также у перевозчика запланированы перелеты из Перми в Нижний Новгород и Ярославль. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы по маршруту Пермь — Махачкала с 21 сентября, а «Азимут» будет выполнять рейсы по этому же маршруту два раза в неделю до конца марта 2024 года.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.