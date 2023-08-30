30 августа 2023

В расписании пермского аэропорта появились новые прямые рейсы по России

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Из Перми можно будет улететь в Барнаул, Махачкалу, Нижний Новгород и Ярославль Фото:

На сайте пермского аэропорта появилась полетная программа, сформированная авиаперевозчиками на вторую половину 2023 года. Речь идет о запуске новых прямых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Их будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро», «Икар» и «Азимут.

«Три рейса запустит АО „ЮВТ АЭРО“. Авиакомпания „Икар“ запустит рейсы до Махачкалы на воздушных судах Embraer. Авиакомпания „Азимут“ также сохраняет полетную программу Пермь — Махачкала, хоть и не стала победителем конкурсного отбора», — пишет издание «Бизнес-класс», ознакомившееся с полетной программой.

Так, «ЮВТ Аэро» с 13 сентября начнет выполнять авиарейсы в Барнаул. Ранее стало известно, что из программы субсидируемых маршрутов это направление было исключено. Также у перевозчика запланированы перелеты из Перми в Нижний Новгород и Ярославль. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы по маршруту Пермь — Махачкала с 21 сентября, а «Азимут» будет выполнять рейсы по этому же маршруту два раза в неделю до конца марта 2024 года.

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На сайте пермского аэропорта появилась полетная программа, сформированная авиаперевозчиками на вторую половину 2023 года. Речь идет о запуске новых прямых авиарейсов, субсидируемых из бюджета. Их будут выполнять авиакомпании «ЮВТ Аэро», «Икар» и «Азимут. «Три рейса запустит АО „ЮВТ АЭРО“. Авиакомпания „Икар“ запустит рейсы до Махачкалы на воздушных судах Embraer. Авиакомпания „Азимут“ также сохраняет полетную программу Пермь — Махачкала, хоть и не стала победителем конкурсного отбора», — пишет издание «Бизнес-класс», ознакомившееся с полетной программой. Так, «ЮВТ Аэро» с 13 сентября начнет выполнять авиарейсы в Барнаул. Ранее стало известно, что из программы субсидируемых маршрутов это направление было исключено. Также у перевозчика запланированы перелеты из Перми в Нижний Новгород и Ярославль. Авиакомпания «Икар» запустит рейсы по маршруту Пермь — Махачкала с 21 сентября, а «Азимут» будет выполнять рейсы по этому же маршруту два раза в неделю до конца марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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