В Алапаевске утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. С водителем в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток, они погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris на подъезде к коллективному саду „Южный“ съехала с дороги и врезалась в дерево, от этого машина загорелась. В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Силовики установили, что женщина была пьяной. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину поместили в изолятор. Против нее возбудят уголовное дело.
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