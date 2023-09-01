01 сентября 2023

Девушка и подросток погибли в горящей машине в Алапаевске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
За рулем иномарки была пьяная женщина (архивное фото) Фото:

В Алапаевске утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. С водителем в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток, они погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris на подъезде к коллективному саду „Южный“ съехала с дороги и врезалась в дерево, от этого машина загорелась. В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Силовики установили, что женщина была пьяной. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину поместили в изолятор. Против нее возбудят уголовное дело.

Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный»
Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный»
Фото:

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В Алапаевске утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. С водителем в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток, они погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris на подъезде к коллективному саду „Южный“ съехала с дороги и врезалась в дерево, от этого машина загорелась. В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Силовики установили, что женщина была пьяной. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину поместили в изолятор. Против нее возбудят уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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