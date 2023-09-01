Девушка и подросток погибли в горящей машине в Алапаевске. Фото

02 сентября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

За рулем иномарки была пьяная женщина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. С водителем в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток, они погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris на подъезде к коллективному саду „Южный“ съехала с дороги и врезалась в дерево, от этого машина загорелась. В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Силовики установили, что женщина была пьяной. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину поместили в изолятор. Против нее возбудят уголовное дело. Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный» Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» [https://t.me/gibdd_66]

В Алапаевске утром 2 сентября Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. С водителем в машине находились 18-летняя девушка и 16-летний подросток, они погибли на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 30-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris на подъезде к коллективному саду „Южный“ съехала с дороги и врезалась в дерево, от этого машина загорелась. В иномарке были два пассажира, 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок, они погибли», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Силовики установили, что женщина была пьяной. Пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. Женщину поместили в изолятор. Против нее возбудят уголовное дело.