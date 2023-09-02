Пропавший две недели назад 36-летний пермяк найден погибшим

Пермяк пропал в середине августа
Пропавший в Перми 36-летний мужчина найден погибшим. Его искали с середины августа, сообщили в региональном поисковом отряде.
«Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким», — передает telegram-канал отряда «ПрикамьеПОИСК».
Другие подробности не разглашаются. Известно, что пермяк вышел из дома 18 августа, и с тех пор его никто не видел. В поисках активно участвовали волонтеры.
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