02 сентября 2023
01 сентября 2023

Пропавший две недели назад 36-летний пермяк найден погибшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды города пермь, ул 25 октября
Пермяк пропал в середине августа Фото:

Пропавший в Перми 36-летний мужчина найден погибшим. Его искали с середины августа, сообщили в региональном поисковом отряде.

«Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким», — передает telegram-канал отряда «ПрикамьеПОИСК».

Другие подробности не разглашаются. Известно, что пермяк вышел из дома 18 августа, и с тех пор его никто не видел. В поисках активно участвовали волонтеры.

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Пропавший в Перми 36-летний мужчина найден погибшим. Его искали с середины августа, сообщили в региональном поисковом отряде. «Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким», — передает telegram-канал отряда «ПрикамьеПОИСК». Другие подробности не разглашаются. Известно, что пермяк вышел из дома 18 августа, и с тех пор его никто не видел. В поисках активно участвовали волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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