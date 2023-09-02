Пропавший две недели назад 36-летний пермяк найден погибшим

03 сентября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Пермяк пропал в середине августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пропавший в Перми 36-летний мужчина найден погибшим. Его искали с середины августа, сообщили в региональном поисковом отряде. «Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким», — передает telegram-канал отряда «ПрикамьеПОИСК». Другие подробности не разглашаются. Известно, что пермяк вышел из дома 18 августа, и с тех пор его никто не видел. В поисках активно участвовали волонтеры.

Пропавший в Перми 36-летний мужчина найден погибшим. Его искали с середины августа, сообщили в региональном поисковом отряде. «Всем спасибо, просьба снять репосты. Соболезнования родным и близким», — передает telegram-канал отряда «ПрикамьеПОИСК». Другие подробности не разглашаются. Известно, что пермяк вышел из дома 18 августа, и с тех пор его никто не видел. В поисках активно участвовали волонтеры.