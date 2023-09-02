Мать россиянина Винника, которому грозит 50 лет тюрьмы, обратилась к послу США

03 сентября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Хакер Александр Винник содержится под стражей в США Фото: Московец Илья © URA.RU Мама россиянина Александра Винника, который содержится под стражей в США, отправила письмо американскому послу в Москве Линн Трейси. Вера Винник спросила от имени своих внуков, почему их отца задержали и не отпускают. «Я написала обращение послу [США] в Москве [Линн Трейси]. Посольство его получило, потому что я писала заказным письмом, написано было, что получили. Но ответа мне как-то никто не дал», — цитируют слова Веры Винник «Известия». Она отметила, что с момента отправки письма прошло больше месяца. По словам мамы задержанного, ее внуки постоянно спрашивают, когда отпустят их отца. Сыновьям Александра Винника девять и 12 лет, они регулярно общаются на расстоянии, но детям очень не хватает папы рядом. Она добавила, что состояние здоровья ее сына постоянно ухудшается. По ее словам, сейчас у него болит в боку, у него появилась изжога, а также заболел зуб. Вера Винник сетует на еду в американской тюрьме. Хакер Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, ему были предъявлены обвинения в кибермошенничестве. После экстрадиции в Америку он предстал перед судом в штате Калифорния. Ему грозит до 50 лет лишения свободы. В РФ против Винника также возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Винник направлял обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь его семье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мама россиянина Александра Винника, который содержится под стражей в США, отправила письмо американскому послу в Москве Линн Трейси. Вера Винник спросила от имени своих внуков, почему их отца задержали и не отпускают. «Я написала обращение послу [США] в Москве [Линн Трейси]. Посольство его получило, потому что я писала заказным письмом, написано было, что получили. Но ответа мне как-то никто не дал», — цитируют слова Веры Винник «Известия». Она отметила, что с момента отправки письма прошло больше месяца. По словам мамы задержанного, ее внуки постоянно спрашивают, когда отпустят их отца. Сыновьям Александра Винника девять и 12 лет, они регулярно общаются на расстоянии, но детям очень не хватает папы рядом. Она добавила, что состояние здоровья ее сына постоянно ухудшается. По ее словам, сейчас у него болит в боку, у него появилась изжога, а также заболел зуб. Вера Винник сетует на еду в американской тюрьме. Хакер Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, ему были предъявлены обвинения в кибермошенничестве. После экстрадиции в Америку он предстал перед судом в штате Калифорния. Ему грозит до 50 лет лишения свободы. В РФ против Винника также возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Винник направлял обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь его семье.