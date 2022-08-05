Россиянина Винника, которому грозит 50 лет тюрьмы, судят в США

Российский хакер Александр Винник, которому грозит 50 лет тюрьмы за преступление, совершенное в сфере кибермошенничества, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщили в Минюсте США.
«Сегодня он [Александр Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско [штат Калифорния]», — говорится в пресс-релизе американского министерства юстиции, опубликованном на официальном сайте ведомства. При этом, подробности о ходе судебного заседания не сообщаются.
Ранее сообщалось, что хакера из России Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. В 2017 году Винник был арестован в Греции по требованию американских властей, там же ему предъявлено обвинение в совершении преступления в сфере кибермошенничества.
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Российский хакер Александр Винник, которому грозит 50 лет тюрьмы за преступление, совершенное в сфере кибермошенничества, предстал перед судом в штате Калифорния. Об этом сообщили в Минюсте США. «Сегодня он [Александр Винник] впервые предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско [штат Калифорния]», — говорится в пресс-релизе американского министерства юстиции, опубликованном на официальном сайте ведомства. При этом, подробности о ходе судебного заседания не сообщаются. Ранее сообщалось, что хакера из России Александра Винника экстрадировали в США, там ему грозит до 50 лет тюрьмы. В 2017 году Винник был арестован в Греции по требованию американских властей, там же ему предъявлено обвинение в совершении преступления в сфере кибермошенничества.