Baza: народную артистку Юлию Рутберг ограбили в Москве

Неизвестные украли из квартиры Юлии Рутберг более двух миллионов рублей, сообщает Baza
Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Из ее квартиры похитили более двух миллионов рублей, сообщили в соцсети.
«Неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Судя по всему, грабители знали, что в этот момент в квартире никого не будет», — сообщили в telegram-канале Baza. Юлия Рутберг в этот момент находилась на гастролях.
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