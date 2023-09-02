02 сентября 2023

Baza: народную артистку Юлию Рутберг ограбили в Москве

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Квартира на улице Таганской. Екатеринбург , дверная ручка, входная дверь
Неизвестные украли из квартиры Юлии Рутберг более двух миллионов рублей, сообщает Baza Фото:

Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Из ее квартиры похитили более двух миллионов рублей, сообщили в соцсети.

«Неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Судя по всему, грабители знали, что в этот момент в квартире никого не будет», — сообщили в telegram-канале Baza. Юлия Рутберг в этот момент находилась на гастролях.

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Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Из ее квартиры похитили более двух миллионов рублей, сообщили в соцсети. «Неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Судя по всему, грабители знали, что в этот момент в квартире никого не будет», — сообщили в telegram-канале Baza. Юлия Рутберг в этот момент находилась на гастролях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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