Baza: народную артистку Юлию Рутберг ограбили в Москве

03 сентября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Неизвестные украли из квартиры Юлии Рутберг более двух миллионов рублей, сообщает Baza Фото: URA.RU © URA.RU Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Из ее квартиры похитили более двух миллионов рублей, сообщили в соцсети. «Неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Судя по всему, грабители знали, что в этот момент в квартире никого не будет», — сообщили в telegram-канале Baza. Юлия Рутберг в этот момент находилась на гастролях.

Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Из ее квартиры похитили более двух миллионов рублей, сообщили в соцсети. «Неизвестные взломали замок и вынесли из ее квартиры на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро. Судя по всему, грабители знали, что в этот момент в квартире никого не будет», — сообщили в telegram-канале Baza. Юлия Рутберг в этот момент находилась на гастролях.