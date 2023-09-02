Самолет должен был вылететь из Москвы 2 сентября в 23:45, но был отменен
В московском аэропорту Домодедово отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Екатеринбург. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-271 по маршруту Москва — Екатеринбург должен был вылететь 2 сентября в 23:45, однако был отменен, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины отмены рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.