02 сентября 2023

Куйвашев выступил с обращением к свердловчанам

Свердловский губернатор Куйвашев почтил память жертв терактов
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Партконференция «Единой России». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев почтил память жертв терактов Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Он почтил память жертв терактов и добавил, что сила региона — в единстве и стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь.

«Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, пострадавших от террористов, чтим их память. Терроризму нет оправдания! <…> Уверен, уральцы понимают, что сила нашего региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким, детям и внукам», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте.

Куйвашев добавил, что в Свердловской области всегда уделяется повышенное внимание вопросам укрепления гражданского мира. «Объединение бизнеса, власти, общественных институтов и самих жителей вокруг главных смыслов и задач служат развитию региона», — добавил губернатор.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1—3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия), когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Он почтил память жертв терактов и добавил, что сила региона — в единстве и стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь. «Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, пострадавших от террористов, чтим их память. Терроризму нет оправдания! <…> Уверен, уральцы понимают, что сила нашего региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким, детям и внукам», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что в Свердловской области всегда уделяется повышенное внимание вопросам укрепления гражданского мира. «Объединение бизнеса, власти, общественных институтов и самих жителей вокруг главных смыслов и задач служат развитию региона», — добавил губернатор. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1—3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия), когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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