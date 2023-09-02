Куйвашев выступил с обращением к свердловчанам

Свердловский губернатор Куйвашев почтил память жертв терактов

03 сентября 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев почтил память жертв терактов Фото: Московец Илья © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Он почтил память жертв терактов и добавил, что сила региона — в единстве и стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь. «Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, пострадавших от террористов, чтим их память. Терроризму нет оправдания! <…> Уверен, уральцы понимают, что сила нашего региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким, детям и внукам», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что в Свердловской области всегда уделяется повышенное внимание вопросам укрепления гражданского мира. «Объединение бизнеса, власти, общественных институтов и самих жителей вокруг главных смыслов и задач служат развитию региона», — добавил губернатор. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1—3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия), когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Он почтил память жертв терактов и добавил, что сила региона — в единстве и стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь. «Сегодня мы вспоминаем наших соотечественников, пострадавших от террористов, чтим их память. Терроризму нет оправдания! <…> Уверен, уральцы понимают, что сила нашего региона и всей страны — в единстве, в стремлении обеспечить мирную и безопасную жизнь нашим близким, детям и внукам», — сказал Куйвашев. Его слова передает департамент информполитики региона на официальном сайте. Куйвашев добавил, что в Свердловской области всегда уделяется повышенное внимание вопросам укрепления гражданского мира. «Объединение бизнеса, власти, общественных институтов и самих жителей вокруг главных смыслов и задач служат развитию региона», — добавил губернатор. День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1—3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия), когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.