Курганец поджег автомобиль знакомого из чувства мести

Житель Звериноголовского округа (Курганская область) после ссоры со знакомым решил ему отомстить и поджег автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«Ранее судимый 49-летний мужчина после конфликта поджег автомобиль своего односельчанина. Огонь заметила дочь владельца машины. Она сразу сказала об этом родителям и авто успели потушить», — уточнили в пресс-службе полиции.
По данным полиции, потерпевший увидел, как поджигатель старается скрыться с места преступления. Он узнал в злоумышленнике своего односельчанина. Подозреваемый был задержан.
Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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