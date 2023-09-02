Курганец поджег автомобиль знакомого из чувства мести

03 сентября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Курганец поссорился со знакомым и поджег его машину (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Звериноголовского округа (Курганская область) после ссоры со знакомым решил ему отомстить и поджег автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 49-летний мужчина после конфликта поджег автомобиль своего односельчанина. Огонь заметила дочь владельца машины. Она сразу сказала об этом родителям и авто успели потушить», — уточнили в пресс-службе полиции. По данным полиции, потерпевший увидел, как поджигатель старается скрыться с места преступления. Он узнал в злоумышленнике своего односельчанина. Подозреваемый был задержан. Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Житель Звериноголовского округа (Курганская область) после ссоры со знакомым решил ему отомстить и поджег автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 49-летний мужчина после конфликта поджег автомобиль своего односельчанина. Огонь заметила дочь владельца машины. Она сразу сказала об этом родителям и авто успели потушить», — уточнили в пресс-службе полиции. По данным полиции, потерпевший увидел, как поджигатель старается скрыться с места преступления. Он узнал в злоумышленнике своего односельчанина. Подозреваемый был задержан. Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.