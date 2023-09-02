02 сентября 2023
01 сентября 2023

Курганец поджег автомобиль знакомого из чувства мести

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, киа
Курганец поссорился со знакомым и поджег его машину (архивное фото) Фото:

Житель Звериноголовского округа (Курганская область) после ссоры со знакомым решил ему отомстить и поджег автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Ранее судимый 49-летний мужчина после конфликта поджег автомобиль своего односельчанина. Огонь заметила дочь владельца машины. Она сразу сказала об этом родителям и авто успели потушить», — уточнили в пресс-службе полиции.

По данным полиции, потерпевший увидел, как поджигатель старается скрыться с места преступления. Он узнал в злоумышленнике своего односельчанина. Подозреваемый был задержан.

Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Житель Звериноголовского округа (Курганская область) после ссоры со знакомым решил ему отомстить и поджег автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Ранее судимый 49-летний мужчина после конфликта поджег автомобиль своего односельчанина. Огонь заметила дочь владельца машины. Она сразу сказала об этом родителям и авто успели потушить», — уточнили в пресс-службе полиции. По данным полиции, потерпевший увидел, как поджигатель старается скрыться с места преступления. Он узнал в злоумышленнике своего односельчанина. Подозреваемый был задержан. Полиция завела уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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