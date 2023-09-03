AP: солдат ВСУ разочаровали итогами контрнаступления

ВСУ тратят слишком много сил ради продвижения на небольшое расстояние, пишет AP Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ испытывают негативные эмоции, слыша о том, что прогресс их контрнаступления слишком медленный и незначительный. Об этом пишет агентство The Associated Press.

«Солдатам ВСУ очень тяжело слышать, что их штурм идет слишком медленно», — передает слова украинского оператора беспилотника агентство. Автор материала добавил, что часть союзников Украины выразили озабоченность тем, что контрнаступление может не достичь успеха. Украинские военнослужащие отметили, что каждый километр наступления является трудным испытанием против прочно укрепленного врага.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что критика медленного прогресса наступления эквивалентна «плевку в лицо» украинским солдатам, которые каждый день жертвуют своей жизнью. В то же время, некоторые солдаты выразили уверенность в том, что у них еще есть месяц для активных наступательных действий до начала дождей, заключили в агентстве

Для успешного прорыва российской обороны ВСУ необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы расчистить себе путь. В противном случае, западная техника украинской армии станет уязвимой перед российским оружием. В США ожидают, что украинское контрнаступление завершится к концу сентября. В Вашингтоне признают, что Киев добьется некоторого успеха, но на незначительных направлениях, передает «Царьград».