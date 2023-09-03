Пожару присвоили второй ранг сложности Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Санкт-Петербурге начался крупный пожар в районе нефтебазы «Ручьи». Об этом сообщили в telegram-каналах.

«В Санкт-Петербурге крупный пожар в районе нефтебазы „Ручьи“ в Красногвардейском районе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там отмечают, что жители слышали звуки взрывов в районе возгорания у Пискаревского проспекта.

По данным телеканала 78.ru, на территории нефтебазы взорвался газовый баллон, горит заправочная цистерна. В пресс-службе МЧС сообщили, пожару присвоили второй ранг сложности.

Обновлено в 14:30. По уточненным данным, пожар произошел в ангаре на площади 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 60 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.