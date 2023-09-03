В Санкт-Петербурге загорелась нефтебаза. Видео

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Пожар на Ленинградском вокзале в Москве. Москва, мчс, пожар, ленинградский вокзал, ликвидация пожара, пожарные
Пожару присвоили второй ранг сложности Фото:

В Санкт-Петербурге начался крупный пожар в районе нефтебазы «Ручьи». Об этом сообщили в telegram-каналах.

«В Санкт-Петербурге крупный пожар в районе нефтебазы „Ручьи“ в Красногвардейском районе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там отмечают, что жители слышали звуки взрывов в районе возгорания у Пискаревского проспекта.

По данным телеканала 78.ru, на территории нефтебазы взорвался газовый баллон, горит заправочная цистерна. В пресс-службе МЧС сообщили, пожару присвоили второй ранг сложности.

Обновлено в 14:30. По уточненным данным, пожар произошел в ангаре на площади 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 60 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

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В Санкт-Петербурге начался крупный пожар в районе нефтебазы «Ручьи». Об этом сообщили в telegram-каналах. «В Санкт-Петербурге крупный пожар в районе нефтебазы „Ручьи“ в Красногвардейском районе», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там отмечают, что жители слышали звуки взрывов в районе возгорания у Пискаревского проспекта. По данным телеканала 78.ru, на территории нефтебазы взорвался газовый баллон, горит заправочная цистерна. В пресс-службе МЧС сообщили, пожару присвоили второй ранг сложности. Обновлено в 14:30. По уточненным данным, пожар произошел в ангаре на площади 800 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлечены 60 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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