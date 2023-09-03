Курганский суд оправдал водителя автобуса, попавшего в ДТП с двумя погибшими

03 сентября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

В суде оправдали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП на дороге Шадринск-Екатеринбург Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Водитель автобуса, который попал в ДТП с двумя погибшими на дороге Шадринск-Екатеринбург был оправдан по решению суда в Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте Катайского районного суда. «Суд приговорил: оправдать водителя автобуса. Признать за ним право на реабилитацию», — указано в судебном документе. Водитель автобуса обвинялся в том, что вечером 30 декабря 2019 года он выехал на полосу встречного движения на дороге Шадринск-Екатеринбург. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, в котором четыре девушки возвращались из Каменска-Уральского в Катайск. Водитель такси и пассажирка погибли. В судебных документах говорится о том, что водитель автобуса был вынужден выехать на встречку, так как легковой автомобиль двигался не по своей полосе. Такси сначала выезжало на встречку, потом возвращалось на свою полосу. По мнению водителя, таксист, возможно, заснул, поэтому столкновения избежать не удалось. Ранее в Кургане представители перевозчика, отвечающего за автобус маршрута № 93, из которого выпала женщина, выяснили, что водитель не был виноват в происшествии. Об этом URA.RU сообщил предприниматель Виктор Мунтян, который отвечает за маршрут.

Водитель автобуса, который попал в ДТП с двумя погибшими на дороге Шадринск-Екатеринбург был оправдан по решению суда в Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте Катайского районного суда. «Суд приговорил: оправдать водителя автобуса. Признать за ним право на реабилитацию», — указано в судебном документе. Водитель автобуса обвинялся в том, что вечером 30 декабря 2019 года он выехал на полосу встречного движения на дороге Шадринск-Екатеринбург. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, в котором четыре девушки возвращались из Каменска-Уральского в Катайск. Водитель такси и пассажирка погибли. В судебных документах говорится о том, что водитель автобуса был вынужден выехать на встречку, так как легковой автомобиль двигался не по своей полосе. Такси сначала выезжало на встречку, потом возвращалось на свою полосу. По мнению водителя, таксист, возможно, заснул, поэтому столкновения избежать не удалось. Ранее в Кургане представители перевозчика, отвечающего за автобус маршрута № 93, из которого выпала женщина, выяснили, что водитель не был виноват в происшествии. Об этом URA.RU сообщил предприниматель Виктор Мунтян, который отвечает за маршрут.