16 июля 2023
15 июля 2023

В Кургане водителя автобуса оправдали в истории с пассажиркой, получившей травмы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, автобус, общественный транспорт
Автобус в момент падения женщины не двигался с места (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане представители перевозчика, отвечающего за автобус маршрута № 93, из которого выпала женщина, выяснили, что водитель не был виноват в происшествии. Об этом URA.RU сообщил предприниматель Виктор Мунтян, который отвечает за маршрут. Ранее предполагалось, что женщина получила травмы из-за резкого начала движения транспорта.

«Написали про нас эту кляузу, а у нас это не подтвердилось», — говорит Мунтян. Предприниматель предположил, что пассажирку потрясли впечатления, полученные от травм.

В группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что была изучена запись с камер видеонаблюдения автобуса, благодаря которой удалось опровергнуть обвинения в сторону перевозчика и водителя транспорта. Покидая салон, женщина оступилась, запнулась и упала на землю. Автобус в момент падения пассажирки стоял на месте. Также сообщается, что представитель перевозчика принес извинения пострадавшей, пожелав скорейшего выздоровления.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажирка автобуса во время высадки получила травмы. Предполагалось, что травмы получены из-за водителя, резко надавившего на газ.

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В Кургане представители перевозчика, отвечающего за автобус маршрута № 93, из которого выпала женщина, выяснили, что водитель не был виноват в происшествии. Об этом URA.RU сообщил предприниматель Виктор Мунтян, который отвечает за маршрут. Ранее предполагалось, что женщина получила травмы из-за резкого начала движения транспорта. «Написали про нас эту кляузу, а у нас это не подтвердилось», — говорит Мунтян. Предприниматель предположил, что пассажирку потрясли впечатления, полученные от травм. В группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что была изучена запись с камер видеонаблюдения автобуса, благодаря которой удалось опровергнуть обвинения в сторону перевозчика и водителя транспорта. Покидая салон, женщина оступилась, запнулась и упала на землю. Автобус в момент падения пассажирки стоял на месте. Также сообщается, что представитель перевозчика принес извинения пострадавшей, пожелав скорейшего выздоровления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажирка автобуса во время высадки получила травмы. Предполагалось, что травмы получены из-за водителя, резко надавившего на газ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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