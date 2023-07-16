Автобус в момент падения женщины не двигался с места (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане представители перевозчика, отвечающего за автобус маршрута № 93, из которого выпала женщина, выяснили, что водитель не был виноват в происшествии. Об этом URA.RU сообщил предприниматель Виктор Мунтян, который отвечает за маршрут. Ранее предполагалось, что женщина получила травмы из-за резкого начала движения транспорта.

«Написали про нас эту кляузу, а у нас это не подтвердилось», — говорит Мунтян. Предприниматель предположил, что пассажирку потрясли впечатления, полученные от травм.

В группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что была изучена запись с камер видеонаблюдения автобуса, благодаря которой удалось опровергнуть обвинения в сторону перевозчика и водителя транспорта. Покидая салон, женщина оступилась, запнулась и упала на землю. Автобус в момент падения пассажирки стоял на месте. Также сообщается, что представитель перевозчика принес извинения пострадавшей, пожелав скорейшего выздоровления.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажирка автобуса во время высадки получила травмы. Предполагалось, что травмы получены из-за водителя, резко надавившего на газ.