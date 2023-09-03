В Харькове два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллеза

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В двух батальонах ВСУ зафиксировали вспышку легионеллеза Фото:
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В результате вспышки «болезни легионеров» в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши.

«Среди украинских военных и польских наемников распространяется легионеллез, также известный как „болезнь легионеров“», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Там добавили, что инцидент был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в боевых операциях на купянском направлении. Командование бригады поначалу скрывало случаи заболевания, однако два стрелковых батальона были эвакуированы из зоны боевых действий.

В составе батальоны находилось около тысячи военнослужащих. Боевые позиции освобожденных батальонов будет занимать часть 32-й отдельной механизированной бригады, которая была переброшена на переформирование после значительных потерь в районе Новоселовского в ЛНР, передали в telegram-канале.

Легионеллез — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Эта бактерия распространяется через воздушно-пылевой путь, обычно через вдыхание аэрозолей, содержащих бактерии. Одной из наиболее распространенных форм легионеллеза является пневмония легионеров, которая может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

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В результате вспышки «болезни легионеров» в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши. «Среди украинских военных и польских наемников распространяется легионеллез, также известный как „болезнь легионеров“», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Там добавили, что инцидент был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в боевых операциях на купянском направлении. Командование бригады поначалу скрывало случаи заболевания, однако два стрелковых батальона были эвакуированы из зоны боевых действий. В составе батальоны находилось около тысячи военнослужащих. Боевые позиции освобожденных батальонов будет занимать часть 32-й отдельной механизированной бригады, которая была переброшена на переформирование после значительных потерь в районе Новоселовского в ЛНР, передали в telegram-канале. Легионеллез — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Эта бактерия распространяется через воздушно-пылевой путь, обычно через вдыхание аэрозолей, содержащих бактерии. Одной из наиболее распространенных форм легионеллеза является пневмония легионеров, которая может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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