В Харькове два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллеза

03 сентября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В двух батальонах ВСУ зафиксировали вспышку легионеллеза Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате вспышки «болезни легионеров» в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши. «Среди украинских военных и польских наемников распространяется легионеллез, также известный как „болезнь легионеров“», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Там добавили, что инцидент был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в боевых операциях на купянском направлении. Командование бригады поначалу скрывало случаи заболевания, однако два стрелковых батальона были эвакуированы из зоны боевых действий. В составе батальоны находилось около тысячи военнослужащих. Боевые позиции освобожденных батальонов будет занимать часть 32-й отдельной механизированной бригады, которая была переброшена на переформирование после значительных потерь в районе Новоселовского в ЛНР, передали в telegram-канале. Легионеллез — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Эта бактерия распространяется через воздушно-пылевой путь, обычно через вдыхание аэрозолей, содержащих бактерии. Одной из наиболее распространенных форм легионеллеза является пневмония легионеров, которая может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

В результате вспышки «болезни легионеров» в Харькове, два батальона ВСУ были госпитализированы. Также болезнь была зафиксирована и среди наемников из Польши. «Среди украинских военных и польских наемников распространяется легионеллез, также известный как „болезнь легионеров“», — сообщает telegram-канал «Украина.ру». Там добавили, что инцидент был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, участвующей в боевых операциях на купянском направлении. Командование бригады поначалу скрывало случаи заболевания, однако два стрелковых батальона были эвакуированы из зоны боевых действий. В составе батальоны находилось около тысячи военнослужащих. Боевые позиции освобожденных батальонов будет занимать часть 32-й отдельной механизированной бригады, которая была переброшена на переформирование после значительных потерь в районе Новоселовского в ЛНР, передали в telegram-канале. Легионеллез — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Эта бактерия распространяется через воздушно-пылевой путь, обычно через вдыхание аэрозолей, содержащих бактерии. Одной из наиболее распространенных форм легионеллеза является пневмония легионеров, которая может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.