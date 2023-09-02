У студента ХМАО украли аккаунт в CS:GO за 126 тысяч рублей. Фото

03 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Студент хотел обменяться оружием в игре CS:GO, но попал на обман Фото: Владимир Андреев © URA.RU У студента из Нижневартовска украли аккаунт в игре CS:GO стоимостью 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в социальных сетях. Парень собирался обменяться скинами (раскрасками) на оружие в игре, которые продаются за реальные деньги на внутриигровом рынке. «19-летний Костя из Нижневартовска хотел обменять свой нож на [скин] „Коготь Волны“ в CS:GO. Парню прилетело предложение обмена от неизвестного, но тот в итоге слился сам, мол, уже договорился с другим. На утро Костя заметил, что аккаунт за 126 тысяч рублей угнали вместе с виртуальным ножом», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парень купил свой нож за 40 тысяч рублей. На него Костя зарабатывал тем же обменом и откладывал долгое время. Как взломали его аккаунт неясно, но похитителя парень смог выявить. По его словам, на его аккаунт позарился украинский беженец, который живет в Ростове-на-Дону. За помощью студент обратился в полицию со всеми данными подозреваемого. Однако силовики не смогли ему помочь, потому что Steam (американская компания, которой принадлежит видеоигра и все права на нее) в юрисдикцию РФ не входит. Костя хочет договориться с вором, не доводя дело до суда. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается. Фото: скрин telegram-канала Ural Mash, https://t.me/url_mash/5736

У студента из Нижневартовска украли аккаунт в игре CS:GO стоимостью 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в социальных сетях. Парень собирался обменяться скинами (раскрасками) на оружие в игре, которые продаются за реальные деньги на внутриигровом рынке. «19-летний Костя из Нижневартовска хотел обменять свой нож на [скин] „Коготь Волны“ в CS:GO. Парню прилетело предложение обмена от неизвестного, но тот в итоге слился сам, мол, уже договорился с другим. На утро Костя заметил, что аккаунт за 126 тысяч рублей угнали вместе с виртуальным ножом», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Парень купил свой нож за 40 тысяч рублей. На него Костя зарабатывал тем же обменом и откладывал долгое время. Как взломали его аккаунт неясно, но похитителя парень смог выявить. По его словам, на его аккаунт позарился украинский беженец, который живет в Ростове-на-Дону. За помощью студент обратился в полицию со всеми данными подозреваемого. Однако силовики не смогли ему помочь, потому что Steam (американская компания, которой принадлежит видеоигра и все права на нее) в юрисдикцию РФ не входит. Костя хочет договориться с вором, не доводя дело до суда. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается.