Екатеринбуржцу повредили машину из-за поддержки СВО. Фото

03 сентября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Владелец авто уверен, что его машину повредили из-за военного шеврона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге рабочему повредили машину из-за военного шеврона, который был размещен под лобовым стеклом. Водитель признался, что специально поместил шеврон на автомобиль в знак поддержки спецоперации России на Украине. «Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом», — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего. Инцидент произошел в конце июля. Рабочий оставил машину около проходной предприятия на Студенческой (возможно, речь про «Уральский электромеханический завод» на Студенческой, 9). Утром неизвестный, выйдя из такси, подошел к машине рабочего и стал пинать по ней ногами. После смены владелец вернулся к авто и увидел вмятины. Он считает, что неизвестный повредил его машину из-за военного шеврона. «Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — добавил рабочий. Он написал заявление в отдел полиции №1. Мужчина оценил ущерб в более чем 90 тысяч рублей. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал «Лампа» [https://t.me/newslampa] Фото: telegram-канал «Лампа» [https://t.me/newslampa] Фото: telegram-канал «Лампа» [https://t.me/newslampa]

В Екатеринбурге рабочему повредили машину из-за военного шеврона, который был размещен под лобовым стеклом. Водитель признался, что специально поместил шеврон на автомобиль в знак поддержки спецоперации России на Украине. «Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом», — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего. Инцидент произошел в конце июля. Рабочий оставил машину около проходной предприятия на Студенческой (возможно, речь про «Уральский электромеханический завод» на Студенческой, 9). Утром неизвестный, выйдя из такси, подошел к машине рабочего и стал пинать по ней ногами. После смены владелец вернулся к авто и увидел вмятины. Он считает, что неизвестный повредил его машину из-за военного шеврона. «Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — добавил рабочий. Он написал заявление в отдел полиции №1. Мужчина оценил ущерб в более чем 90 тысяч рублей. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.