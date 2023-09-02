02 сентября 2023

Екатеринбуржцу повредили машину из-за поддержки СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Владелец авто уверен, что его машину повредили из-за военного шеврона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге рабочему повредили машину из-за военного шеврона, который был размещен под лобовым стеклом. Водитель признался, что специально поместил шеврон на автомобиль в знак поддержки спецоперации России на Украине.

«Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом», — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего.

Инцидент произошел в конце июля. Рабочий оставил машину около проходной предприятия на Студенческой (возможно, речь про «Уральский электромеханический завод» на Студенческой, 9). Утром неизвестный, выйдя из такси, подошел к машине рабочего и стал пинать по ней ногами.

После смены владелец вернулся к авто и увидел вмятины. Он считает, что неизвестный повредил его машину из-за военного шеврона. «Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — добавил рабочий. Он написал заявление в отдел полиции №1. Мужчина оценил ущерб в более чем 90 тысяч рублей.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге рабочему повредили машину из-за военного шеврона, который был размещен под лобовым стеклом. Водитель признался, что специально поместил шеврон на автомобиль в знак поддержки спецоперации России на Украине. «Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом», — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего. Инцидент произошел в конце июля. Рабочий оставил машину около проходной предприятия на Студенческой (возможно, речь про «Уральский электромеханический завод» на Студенческой, 9). Утром неизвестный, выйдя из такси, подошел к машине рабочего и стал пинать по ней ногами. После смены владелец вернулся к авто и увидел вмятины. Он считает, что неизвестный повредил его машину из-за военного шеврона. «Других причин, которые могли бы побудить мужчину испортить мой автомобиль, нет», — добавил рабочий. Он написал заявление в отдел полиции №1. Мужчина оценил ущерб в более чем 90 тысяч рублей. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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