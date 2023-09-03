Путин назвал новое оружие страшной разрушительной силой. Видео

Путин: развитие науки в области генетики создаст оружие разрушительной силы
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин назвал генетику оружием разрушительной силы Фото:

Развитие генетики позволит получить оружие страшной разрушительной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы со школьником после открытого урока «Разговор о важном».

«Это важно и опасно, говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал Путин. Видео в telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Путин отметил, что важно сделать так, чтобы развитие генетики не превратилось в угрозу для человечества. «Но у нас так не будет», — добавил российский лидер.

В День знаний Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Во время урока Путин также объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне.

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Развитие генетики позволит получить оружие страшной разрушительной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы со школьником после открытого урока «Разговор о важном». «Это важно и опасно, говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал Путин. Видео в telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Путин отметил, что важно сделать так, чтобы развитие генетики не превратилось в угрозу для человечества. «Но у нас так не будет», — добавил российский лидер. В День знаний Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Во время урока Путин также объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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