Путин назвал новое оружие страшной разрушительной силой. Видео

Путин: развитие науки в области генетики создаст оружие разрушительной силы

03 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал генетику оружием разрушительной силы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развитие генетики позволит получить оружие страшной разрушительной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы со школьником после открытого урока «Разговор о важном». «Это важно и опасно, говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал Путин. Видео в telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Путин отметил, что важно сделать так, чтобы развитие генетики не превратилось в угрозу для человечества. «Но у нас так не будет», — добавил российский лидер. В День знаний Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Во время урока Путин также объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне.

Развитие генетики позволит получить оружие страшной разрушительной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы со школьником после открытого урока «Разговор о важном». «Это важно и опасно, говорят специалисты. Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы», — сказал Путин. Видео в telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. Путин отметил, что важно сделать так, чтобы развитие генетики не превратилось в угрозу для человечества. «Но у нас так не будет», — добавил российский лидер. В День знаний Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии участвовали 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Во время урока Путин также объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне.