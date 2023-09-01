Путин объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне

Путин: победить Россию невозможно
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что его бабушку смертельно ранили фашисты Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что страна победила в Великой Отечественной войне благодаря силе духа и настрою россиян. Российский лидер также поделился впечатлениями о переписке своих бабушки и дедушки в то время.

«Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне, победить такой народ с таким настроем — невозможно», — заявил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Президент РФ отметил, что россияне остаются непобедимыми.

Из писем своих родственников Путин узнал, что его бабушка умерла на руках деда после обстрела фашистами деревни. По его словам, ее ранили в живот. «Она своему мужу говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Понимаете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет», — заявил президент.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент проведет открытый урок для 30 школьников. В прошлом году Путин общался с учениками в ходе марафона «Знание».

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна победила в Великой Отечественной войне благодаря силе духа и настрою россиян. Российский лидер также поделился впечатлениями о переписке своих бабушки и дедушки в то время. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне, победить такой народ с таким настроем — невозможно», — заявил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Президент РФ отметил, что россияне остаются непобедимыми. Из писем своих родственников Путин узнал, что его бабушка умерла на руках деда после обстрела фашистами деревни. По его словам, ее ранили в живот. «Она своему мужу говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Понимаете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет», — заявил президент. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент проведет открытый урок для 30 школьников. В прошлом году Путин общался с учениками в ходе марафона «Знание».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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