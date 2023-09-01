Путин объяснил, почему РФ победила в Великой Отечественной войне

Путин: победить Россию невозможно

01 сентября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что его бабушку смертельно ранили фашисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что страна победила в Великой Отечественной войне благодаря силе духа и настрою россиян. Российский лидер также поделился впечатлениями о переписке своих бабушки и дедушки в то время. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне, победить такой народ с таким настроем — невозможно», — заявил Путин на открытом уроке для школьников « Разговоры о важном». Президент РФ отметил, что россияне остаются непобедимыми. Из писем своих родственников Путин узнал, что его бабушка умерла на руках деда после обстрела фашистами деревни. По его словам, ее ранили в живот. «Она своему мужу говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Понимаете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет», — заявил президент. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент проведет открытый урок для 30 школьников. В прошлом году Путин общался с учениками в ходе марафона «Знание».

Президент России Владимир Путин заявил, что страна победила в Великой Отечественной войне благодаря силе духа и настрою россиян. Российский лидер также поделился впечатлениями о переписке своих бабушки и дедушки в то время. «Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне, победить такой народ с таким настроем — невозможно», — заявил Путин на открытом уроке для школьников «Разговоры о важном». Президент РФ отметил, что россияне остаются непобедимыми. Из писем своих родственников Путин узнал, что его бабушка умерла на руках деда после обстрела фашистами деревни. По его словам, ее ранили в живот. «Она своему мужу говорит: „Не плачь, не расстраивай меня“. Понимаете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет», — заявил президент. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский президент проведет открытый урок для 30 школьников. В прошлом году Путин общался с учениками в ходе марафона «Знание».