RS: желание Зеленского захватить Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ

03 сентября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, отмечается в материале Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины никогда не смогут захватить Крым, о чем мечтает президент страны Владимир Зеленский. Все попытки уже привели к серьезным последствиям, в будущем они обострятся. Об этом сообщает Responsible Statecraft. «Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <…> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — говорится в материале . Обозреватель отметил, что после завершения наступления, российские силы пойдут в контратаку, а Украина будет вынуждена отдавать территории. Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. В планы входил захват Крыма через наступление в Запорожской области, отмечал доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU. Однако спустя три месяца наступления Украина не смогла достичь существенных успехов. В начале сентября Зеленский попросил у России отдать полуостров без боя. Сам Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ.

Вооруженные силы Украины никогда не смогут захватить Крым, о чем мечтает президент страны Владимир Зеленский. Все попытки уже привели к серьезным последствиям, в будущем они обострятся. Об этом сообщает Responsible Statecraft. «Украинская армия все еще очень далека от возможности вернуть полуостров и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого. Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <…> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — говорится в материале. Обозреватель отметил, что после завершения наступления, российские силы пойдут в контратаку, а Украина будет вынуждена отдавать территории. Армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. В планы входил захват Крыма через наступление в Запорожской области, отмечал доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с URA.RU. Однако спустя три месяца наступления Украина не смогла достичь существенных успехов. В начале сентября Зеленский попросил у России отдать полуостров без боя. Сам Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к РФ.