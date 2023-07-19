Экс-министр безопасности ДНР спрогнозировал продолжение атак ВСУ в Крыму

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: Украина продолжит атаки на Крым, чтобы угодить Западу

20 июля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Крым интересен странам Запада, напомнил Андрей Пинчук Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужно создать информационный шум для стран Запада, которым интересен только Крым, поэтому атаки ВСУ в республике будут продолжаться. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «У Украины не получается с наступлением. Киев из-за этого несет серьезные политические издержки. Чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех, Украине необходимо сместить информационный крен. Теракты не дают на самом деле никаких существенных плюсов на линии фронта. История с ними — это история, скорее, психологическая. Крым — главный фактор любой украинской активности. Самый главный для Запада. Поэтому вся активность, и сейчас мы ее наблюдаем, и будем, судя по всему, еще наблюдать, в той или иной степени направлена на Крым. Все, что удастся, везде, где они смогут просочиться в террористическом плане, в плане обстрелов, — они все это и будут делать. Попытки ударов дальнобойными ракетами, продолжение использования тех же морских дронов, любые террористические проявления. Им, помимо прочего, надо еще и курортный сезон сорвать, чем они собственно и занимаются», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, массовыми атаками дронов ВСУ выискивают слабые стороны России в Крыму. «Они бьют туда, где есть проблемы, где есть недостаточный уровень защищенности, они этим пользуются. Как проводятся удары с дронами, — зачастую цель их не в том, чтобы что-то поразить, а чтобы выявить наши точки средств противовоздушной обороны, средств защиты и с учетом их выявления, алгоритмов работы, построить уже последующие удары, сделать их более эффективными. С последним ударом по Крымскому мосту так и получилось. Они выявили картинку расположения и алгоритмы работы средств защиты моста, нашли слабую точку, и туда ударили», — отметил Пинчук. Ранее два украинских беспилотных надводных аппарата совершили атаку по Крымскому мосту. В результате теракта погибла супружеская пара, пострадала девочка-подросток. Позже в Крыму произошел пожар на полигоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украине нужно создать информационный шум для стран Запада, которым интересен только Крым, поэтому атаки ВСУ в республике будут продолжаться. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «У Украины не получается с наступлением. Киев из-за этого несет серьезные политические издержки. Чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех, Украине необходимо сместить информационный крен. Теракты не дают на самом деле никаких существенных плюсов на линии фронта. История с ними — это история, скорее, психологическая. Крым — главный фактор любой украинской активности. Самый главный для Запада. Поэтому вся активность, и сейчас мы ее наблюдаем, и будем, судя по всему, еще наблюдать, в той или иной степени направлена на Крым. Все, что удастся, везде, где они смогут просочиться в террористическом плане, в плане обстрелов, — они все это и будут делать. Попытки ударов дальнобойными ракетами, продолжение использования тех же морских дронов, любые террористические проявления. Им, помимо прочего, надо еще и курортный сезон сорвать, чем они собственно и занимаются», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, массовыми атаками дронов ВСУ выискивают слабые стороны России в Крыму. «Они бьют туда, где есть проблемы, где есть недостаточный уровень защищенности, они этим пользуются. Как проводятся удары с дронами, — зачастую цель их не в том, чтобы что-то поразить, а чтобы выявить наши точки средств противовоздушной обороны, средств защиты и с учетом их выявления, алгоритмов работы, построить уже последующие удары, сделать их более эффективными. С последним ударом по Крымскому мосту так и получилось. Они выявили картинку расположения и алгоритмы работы средств защиты моста, нашли слабую точку, и туда ударили», — отметил Пинчук. Ранее два украинских беспилотных надводных аппарата совершили атаку по Крымскому мосту. В результате теракта погибла супружеская пара, пострадала девочка-подросток. Позже в Крыму произошел пожар на полигоне.