В Сочи из-за шторма закрыты пляжи

Большая часть пляжей вдоль набережной «Маяк» в Сочи закрыты после сильного дождя. На берегу дежурят спасатели, передает корреспондент с места событий.
«Спасатель „Маяка“ заявил, что пляжи закрыты для купания», — пишут РИА Новости, ссылаясь на журналиста. Также закрытыми остаются пляжи Delmar, Pullman, «Ривьера» и экопляж «Остров».
В Сочи с 3 по 4 сентября, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, прогнозируются ливни, оползень, сильный ветер и смерчи над морем. На курорте объявлено штормовое предупреждение.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд заявлял, что от Анапы до северных границ Сочи будут формироваться смерчи над морем. Это связано с высокой температурой воды.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.