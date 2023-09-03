Александр Моор поддержал идею объединения поисковиков «тюменской матрешки»

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Послание губернатора. Тюмень , моор александр
Губернатор региона поддержал идею сформировать сводный отряд из поисковиков «тюменской матрешки» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с молодежью Ноябрьска поддержал инициативу проведения совместной экспедиции тюменских, ямальских и югорские поисковиков. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству. Можно сформировать сводный отряд из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Идею создания такого отряда подкинула командир сводного поискового отряда «Виталис» Санана Есенова.

Ранее губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время своей поездки он встретился с молодежью Ноябрьска и ответил на их вопросы. Также он поделился тремя секретами успеха.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с молодежью Ноябрьска поддержал инициативу проведения совместной экспедиции тюменских, ямальских и югорские поисковиков. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству. Можно сформировать сводный отряд из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Идею создания такого отряда подкинула командир сводного поискового отряда «Виталис» Санана Есенова. Ранее губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время своей поездки он встретился с молодежью Ноябрьска и ответил на их вопросы. Также он поделился тремя секретами успеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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