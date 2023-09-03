Александр Моор поддержал идею объединения поисковиков «тюменской матрешки»

03 сентября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Губернатор региона поддержал идею сформировать сводный отряд из поисковиков «тюменской матрешки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с молодежью Ноябрьска поддержал инициативу проведения совместной экспедиции тюменских, ямальских и югорские поисковиков. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству. Можно сформировать сводный отряд из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Идею создания такого отряда подкинула командир сводного поискового отряда «Виталис» Санана Есенова. Ранее губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время своей поездки он встретился с молодежью Ноябрьска и ответил на их вопросы. Также он поделился тремя секретами успеха.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с молодежью Ноябрьска поддержал инициативу проведения совместной экспедиции тюменских, ямальских и югорские поисковиков. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству. Можно сформировать сводный отряд из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Идею создания такого отряда подкинула командир сводного поискового отряда «Виталис» Санана Есенова. Ранее губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время своей поездки он встретился с молодежью Ноябрьска и ответил на их вопросы. Также он поделился тремя секретами успеха.