Губернатор Моор раскрыл секреты успеха

Губернатор Моор: секрет успеха заключается в том, чтобы заниматься любимым делом

Губернатор Моор поделился с молодежью Ноябрьска секретами успеха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что секреты успеха заключаются в том, чтобы заниматься любимым делом, уметь работать в команде и жертвовать личным ради общего. Слова губернатора передал информационный центр правительства региона.

«Я думаю, что успешным чувствует себя человек, который занимается делом, которое любит. Кто более успешный? Человек, который смог стать губернатором или учитель, который победил в конкурсе „Учитель года“ РФ? Все относительно. Мне кажется, что если дело находит отклик в душе, то человек успешен, и совершенно неважно как называется должность», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале.

Также он подчеркнул, что для успеха в современном обществе нужно уметь работать в коллективе и уметь проявлять эмпатию, а порой даже жертвовать чем-то личным ради общего. Такой ответ губернатор области дал молодежи Ноябрьска, которые попросили поделиться секретами успеха.

Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время своей поездки губернатор посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО, сходил на фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, а позже встретился с молодежью города. Также Моор во время своего визита поздравил Ноябрьск с Днем города и Днем работника нефтяной и газовой промышленности.