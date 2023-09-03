В Санкт-Петербурге задержали похитителей подростка

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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, маски-шоу, росгвардия
Подростка похитила банда студентов (архивное фото) Фото:

Силовики задержали группу из пятерых парней, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«С 1 по 3 сентября все пятеро подозреваемых в похищении подростка были задержаны. Кроме того на спецстоянку был доставлен и Audi Q7, при осмотре которого были найдены наручники, перцовый баллончик, страйкбольный пистолет и экипировка», — пишет telegram-канал «Петербургская полиция».

В полицию с заявлением в ночь на 1 сентября обратилась 44-летняя жительница Кудрово (Ленинградская область). Она рассказала, что 17 августа ее 17-летнего сына знакомый посадил в авто, где находились неизвестные в балаклавах. Подростка затащили в машину под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности.

После этого банда стала вымогать у парня 50 тысяч рублей. Под давлением, он снял 49 тысяч и отдал им. Затем его отвезли на парковку и высадили. Подростка не избивали, отметили силовики.

По данным МВД, организатором оказался 19-летний студент техникума. Остальные члены банды тоже студенты, им 18-19 лет. Против них возбуждены два уголовных дела за похищение человека и вымогательство.

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Силовики задержали группу из пятерых парней, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «С 1 по 3 сентября все пятеро подозреваемых в похищении подростка были задержаны. Кроме того на спецстоянку был доставлен и Audi Q7, при осмотре которого были найдены наручники, перцовый баллончик, страйкбольный пистолет и экипировка», — пишет telegram-канал «Петербургская полиция». В полицию с заявлением в ночь на 1 сентября обратилась 44-летняя жительница Кудрово (Ленинградская область). Она рассказала, что 17 августа ее 17-летнего сына знакомый посадил в авто, где находились неизвестные в балаклавах. Подростка затащили в машину под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности. После этого банда стала вымогать у парня 50 тысяч рублей. Под давлением, он снял 49 тысяч и отдал им. Затем его отвезли на парковку и высадили. Подростка не избивали, отметили силовики. По данным МВД, организатором оказался 19-летний студент техникума. Остальные члены банды тоже студенты, им 18-19 лет. Против них возбуждены два уголовных дела за похищение человека и вымогательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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