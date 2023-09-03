В Санкт-Петербурге задержали похитителей подростка

03 сентября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Подростка похитила банда студентов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Силовики задержали группу из пятерых парней, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «С 1 по 3 сентября все пятеро подозреваемых в похищении подростка были задержаны. Кроме того на спецстоянку был доставлен и Audi Q7, при осмотре которого были найдены наручники, перцовый баллончик, страйкбольный пистолет и экипировка», — пишет telegram-канал « Петербургская полиция ». В полицию с заявлением в ночь на 1 сентября обратилась 44-летняя жительница Кудрово (Ленинградская область). Она рассказала, что 17 августа ее 17-летнего сына знакомый посадил в авто, где находились неизвестные в балаклавах. Подростка затащили в машину под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности. После этого банда стала вымогать у парня 50 тысяч рублей. Под давлением, он снял 49 тысяч и отдал им. Затем его отвезли на парковку и высадили. Подростка не избивали, отметили силовики. По данным МВД, организатором оказался 19-летний студент техникума. Остальные члены банды тоже студенты, им 18-19 лет. Против них возбуждены два уголовных дела за похищение человека и вымогательство.

Силовики задержали группу из пятерых парней, которые подозреваются в похищении 17-летнего подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «С 1 по 3 сентября все пятеро подозреваемых в похищении подростка были задержаны. Кроме того на спецстоянку был доставлен и Audi Q7, при осмотре которого были найдены наручники, перцовый баллончик, страйкбольный пистолет и экипировка», — пишет telegram-канал «Петербургская полиция». В полицию с заявлением в ночь на 1 сентября обратилась 44-летняя жительница Кудрово (Ленинградская область). Она рассказала, что 17 августа ее 17-летнего сына знакомый посадил в авто, где находились неизвестные в балаклавах. Подростка затащили в машину под надуманным предлогом о якобы противоправной деятельности. После этого банда стала вымогать у парня 50 тысяч рублей. Под давлением, он снял 49 тысяч и отдал им. Затем его отвезли на парковку и высадили. Подростка не избивали, отметили силовики. По данным МВД, организатором оказался 19-летний студент техникума. Остальные члены банды тоже студенты, им 18-19 лет. Против них возбуждены два уголовных дела за похищение человека и вымогательство.