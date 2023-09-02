02 сентября 2023

Под Миассом водитель иномарки погибла при лобовом столкновении с фурой. Фото

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помошь
Водитель иномарки погибла по дороге в больницу Фото:

На трассе М5-Урал под Миассом (Челябинская область) легковой автомобиль выехал на встречку, где врезался в фуру. В результате аварии один человек погиб, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«На 1787-м километре автодороги Москва-Челябинск женщина 1966 года рождения за рулем Skoda Octavia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Volvo. В результате водитель Skoda скончалась при транспортировке в медучреждение», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».

За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения. Он не пострадал.

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На трассе М5-Урал под Миассом (Челябинская область) легковой автомобиль выехал на встречку, где врезался в фуру. В результате аварии один человек погиб, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. «На 1787-м километре автодороги Москва-Челябинск женщина 1966 года рождения за рулем Skoda Octavia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Volvo. В результате водитель Skoda скончалась при транспортировке в медучреждение», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте». За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения. Он не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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