Водитель иномарки погибла по дороге в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе М5-Урал под Миассом (Челябинская область) легковой автомобиль выехал на встречку, где врезался в фуру. В результате аварии один человек погиб, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«На 1787-м километре автодороги Москва-Челябинск женщина 1966 года рождения за рулем Skoda Octavia выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым Volvo. В результате водитель Skoda скончалась при транспортировке в медучреждение», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».

За рулем грузовика находился мужчина 1988 года рождения. Он не пострадал.

УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, https://vk.com/feed?w=wall-158172311_8603&z=photo-158172311_457246980%2Fwall-158172311_8603

УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, https://vk.com/feed?w=wall-158172311_8603&z=photo-158172311_457246980%2Fwall-158172311_8603