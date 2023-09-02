В Тюмени из-за коммунальной аварии большая часть города осталась без воды

Подача воды прекращена в микрорайонах Мыс, Лесобаза, Заречный и в поселке ММС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени произошла серьезная коммунальная авария. Подача воды прекращена в микрорайонах Мыс, Лесобаза, Заречный и в поселке ММС. Об этом сообщается в соцсетях.

«В Тюмени произошла крупная коммунальная авария. Большая часть города осталась без воды. Из крана ничего не бежит у жителей Мыса, ММС, Лесобазы и Заречного микрорайона», — сообщает telegram-канал 72.ru.

Сообщается, что подачу воды прекратили из-за повреждения водовода. «Утечку удалось локализовать», — рассказали в пресс-службе «Росводоканала-Тюмень». Водоснабжение обещают восстановить до 8 утра 4 сентября.

На данный момент не известно сколько еще районов затронуло ЧП. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службу администрации Тюмени и «Росводоканал-Тюмень». Ответы на момент публикации не поступили.