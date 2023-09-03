В Перми пожарные спасли из огня двух человек

Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем
В Перми при пожаре на улице Пихтовая спасатели вытащили из огня двух человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Было установлено, что горит мусор на первом этаже частично расселенного многоквартирного дома. На пожаре спасены два человека», — сообщили в ведомстве.
В тушении пожара принимали участие 21 человек и пять единиц техники. Погибших и травмированных нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что в Перми загорелся четырехэтажный заброшенный дом. На втором этаже здания горел мусор.
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