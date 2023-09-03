03 сентября 2023
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01 сентября 2023

В Перми пожарные спасли из огня двух человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем Фото:

В Перми при пожаре на улице Пихтовая спасатели вытащили из огня двух человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Было установлено, что горит мусор на первом этаже частично расселенного многоквартирного дома. На пожаре спасены два человека», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара принимали участие 21 человек и пять единиц техники. Погибших и травмированных нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Перми загорелся четырехэтажный заброшенный дом. На втором этаже здания горел мусор.

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В Перми при пожаре на улице Пихтовая спасатели вытащили из огня двух человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Было установлено, что горит мусор на первом этаже частично расселенного многоквартирного дома. На пожаре спасены два человека», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара принимали участие 21 человек и пять единиц техники. Погибших и травмированных нет. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее сообщалось, что в Перми загорелся четырехэтажный заброшенный дом. На втором этаже здания горел мусор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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