02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Перми загорелся четырехэтажный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Перми горел мусор в заброшенном доме на улице Циолковского Фото:

В Перми 3 сентября загорелся четырехэтажный заброшенный дом на улице Циолковского. Горел мусор на втором этаже здания. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«Сообщение о сильном задымлении в здании на улице Циолковского поступило 3 сентября в 17 часов 36 минут. Горел бытовой мусор на втором этаже четырехэтажного расселенного дома», — говорится в посте.

По данным МЧС, пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. Огонь потушили в 17 часов 45 минут. Предварительная площадь пожара 20 квадратных метров.

Ранее в пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 сентября сработала пожарная сигнализация. Внутрь не пускали посетителей.

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В Перми 3 сентября загорелся четырехэтажный заброшенный дом на улице Циолковского. Горел мусор на втором этаже здания. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале «МЧС Прикамья». «Сообщение о сильном задымлении в здании на улице Циолковского поступило 3 сентября в 17 часов 36 минут. Горел бытовой мусор на втором этаже четырехэтажного расселенного дома», — говорится в посте. По данным МЧС, пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. Огонь потушили в 17 часов 45 минут. Предварительная площадь пожара 20 квадратных метров. Ранее в пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 сентября сработала пожарная сигнализация. Внутрь не пускали посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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