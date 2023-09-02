В Перми загорелся четырехэтажный дом

В Перми 3 сентября загорелся четырехэтажный заброшенный дом на улице Циолковского. Горел мусор на втором этаже здания. Сообщение об этом опубликовано в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«Сообщение о сильном задымлении в здании на улице Циолковского поступило 3 сентября в 17 часов 36 минут. Горел бытовой мусор на втором этаже четырехэтажного расселенного дома», — говорится в посте.
По данным МЧС, пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. Огонь потушили в 17 часов 45 минут. Предварительная площадь пожара 20 квадратных метров.
Ранее в пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 сентября сработала пожарная сигнализация. Внутрь не пускали посетителей.
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