Билеты на шоу Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», которое пройдет 16 августа в конгресс-холле Центра международной торговли. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест нет», — указано на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей.

Шоу «Вот она я» телеведущей и певицы Ольги Бузовой пройдет 16 сентября в конгресс-холле Центра международной торговли. Как отмечают организаторы, это не просто концерт, а целая театральная постановка с хореографией и видеоинсталляциями.