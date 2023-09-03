03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Челябинске раскупили все билеты на шоу с Бузовой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Билеты на шоу Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей Фото:

В Челябинске проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», которое пройдет 16 августа в конгресс-холле Центра международной торговли. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест нет», — указано на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей.

Шоу «Вот она я» телеведущей и певицы Ольги Бузовой пройдет 16 сентября в конгресс-холле Центра международной торговли. Как отмечают организаторы, это не просто концерт, а целая театральная постановка с хореографией и видеоинсталляциями.

Свободных билетов на шоу Ольги Бузовой в Челябинске нет
Свободных билетов на шоу Ольги Бузовой в Челябинске нет

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В Челябинске проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», которое пройдет 16 августа в конгресс-холле Центра международной торговли. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест нет», — указано на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей. Шоу «Вот она я» телеведущей и певицы Ольги Бузовой пройдет 16 сентября в конгресс-холле Центра международной торговли. Как отмечают организаторы, это не просто концерт, а целая театральная постановка с хореографией и видеоинсталляциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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