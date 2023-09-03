Билеты на шоу Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей
В Челябинске проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», которое пройдет 16 августа в конгресс-холле Центра международной торговли. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«Свободных мест нет», — указано на сайте зрелищных касс. Билеты на концерт Бузовой в Челябинске стоили от двух до трех тысяч рублей.
Шоу «Вот она я» телеведущей и певицы Ольги Бузовой пройдет 16 сентября в конгресс-холле Центра международной торговли. Как отмечают организаторы, это не просто концерт, а целая театральная постановка с хореографией и видеоинсталляциями.
Свободных билетов на шоу Ольги Бузовой в Челябинске нет
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