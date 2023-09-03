Свердловская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим дежурства

Вечером 3 сентября Госавтоинспекция Свердловской области перешла к усиленному дежурству для выявления грубых нарушений на дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Наряды ДПС приступили к усиленному несению службы в целях исключения из процесса движения пьяных, а также не имеющих, либо лишенных прав, водителей. В мероприятиях принимают участие представители общественных советов территориальных ОВД», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
По сообщению ГИБДД, в Артемовском (Свердловская область), одного автомобилиста уже отстранили от управления транспортом во время дежурства. «Мужчину ждет штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортом от полутора до двух лет», — добавили в ведомстве.
Рейд пройдет до утра 4 сентября. Усиленное несение службы проходит на дорогах Свердловской области.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.