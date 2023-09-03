03 сентября 2023
02 сентября 2023

Свердловская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим дежурства

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Усиленный режим проходит на дорогах Свердловской области Фото:

Вечером 3 сентября Госавтоинспекция Свердловской области перешла к усиленному дежурству для выявления грубых нарушений на дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Наряды ДПС приступили к усиленному несению службы в целях исключения из процесса движения пьяных, а также не имеющих, либо лишенных прав, водителей. В мероприятиях принимают участие представители общественных советов территориальных ОВД», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

По сообщению ГИБДД, в Артемовском (Свердловская область), одного автомобилиста уже отстранили от управления транспортом во время дежурства. «Мужчину ждет штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортом от полутора до двух лет», — добавили в ведомстве.

Рейд пройдет до утра 4 сентября. Усиленное несение службы проходит на дорогах Свердловской области.

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Вечером 3 сентября Госавтоинспекция Свердловской области перешла к усиленному дежурству для выявления грубых нарушений на дорогах. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Наряды ДПС приступили к усиленному несению службы в целях исключения из процесса движения пьяных, а также не имеющих, либо лишенных прав, водителей. В мероприятиях принимают участие представители общественных советов территориальных ОВД», — рассказали в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». По сообщению ГИБДД, в Артемовском (Свердловская область), одного автомобилиста уже отстранили от управления транспортом во время дежурства. «Мужчину ждет штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортом от полутора до двух лет», — добавили в ведомстве. Рейд пройдет до утра 4 сентября. Усиленное несение службы проходит на дорогах Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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