03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Екатеринбурге пропал 20-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие благоустроенной набережной реки Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Екатеринбург, набережная, одиночество, мужчина, виды екатеринбурга, осень
Мужчину ищут с 23 августа Фото:

В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего 23 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Пропал Михаил Куткин 2003 года рождения. Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в голубую футболку, черные бриджи, черные кроссовки и бейсболку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловской области «ВКонтакте».

Молодой человек нуждается в медицинской помощи. По информации о его местонахождении звонить по телефону волонтеров — 89045447224.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего 23 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Пропал Михаил Куткин 2003 года рождения. Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в голубую футболку, черные бриджи, черные кроссовки и бейсболку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловской области «ВКонтакте». Молодой человек нуждается в медицинской помощи. По информации о его местонахождении звонить по телефону волонтеров — 89045447224.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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