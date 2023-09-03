Мужчину ищут с 23 августа
В Екатеринбурге ищут мужчину, пропавшего 23 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Пропал Михаил Куткин 2003 года рождения. Рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в голубую футболку, черные бриджи, черные кроссовки и бейсболку», — сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» Свердловской области «ВКонтакте».
Молодой человек нуждается в медицинской помощи. По информации о его местонахождении звонить по телефону волонтеров — 89045447224.
Ориентировка на пропавшего мужчину
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