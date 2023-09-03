03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

В ЯНАО отмечен самый высокий в России рост доли расходов населения на ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей ЯНАО оплата ЖКХ занимает 9,8% от общего ежемесячного расхода Фото:

По итогам 2022 года доля расходов жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на оплату услуг ЖКХ увеличилась на 1,6%. Это самый высокий показатель среди других регионов России. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг».

«По итогам 2022 года в 21 субъекте РФ доля расходов населения на ЖКХ по сравнению с 2021 годом увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6%)» — данные исследования передают РИА Новости.

У жителей округа оплата ЖКХ занимает 9,8% от общего ежемесячного расхода. Средняя стоимость коммунальных услуг составляет более восьми тысяч рублей.

При составлении рейтинга учитывались расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для освещения и отопления жилья. Лидирующие позиции по доли расходов на коммунальные услуги заняла Магаданская область — 13,7%. Самая маленькая доля у жителей республики Дагестан — 6,2%.

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По итогам 2022 года доля расходов жителей Ямало-Ненецкого автономного округа на оплату услуг ЖКХ увеличилась на 1,6%. Это самый высокий показатель среди других регионов России. Об этом сообщили эксперты «РИА Рейтинг». «По итогам 2022 года в 21 субъекте РФ доля расходов населения на ЖКХ по сравнению с 2021 годом увеличилась. Самый существенный рост доли произошел в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6%)» — данные исследования передают РИА Новости. У жителей округа оплата ЖКХ занимает 9,8% от общего ежемесячного расхода. Средняя стоимость коммунальных услуг составляет более восьми тысяч рублей. При составлении рейтинга учитывались расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для освещения и отопления жилья. Лидирующие позиции по доли расходов на коммунальные услуги заняла Магаданская область — 13,7%. Самая маленькая доля у жителей республики Дагестан — 6,2%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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