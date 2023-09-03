Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой

Стоимость туров на популярные направления за границу уже в октябре—ноябре подорожает на 10-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали крупные туроператоры.
«Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10—30% по сравнению с прошлым годом. <…> Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.», — пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров.
Среди причин называется рост курса, подорожание перевозок и проживания. Так, на острове Пхукет стоимость на отдых в этом сезоне будет на 25% выше. Неделя в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей.
Ранее туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале. Особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.
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