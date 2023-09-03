03 сентября 2023

Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой

«Известия»: стоимость зарубежных туров на зиму подорожает на 10-30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, египет
Неделя отдыха в Египте на двоих обойдется в 196 тысяч рублей Фото:

Стоимость туров на популярные направления за границу уже в октябре—ноябре подорожает на 10-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали крупные туроператоры.

«Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10—30% по сравнению с прошлым годом. <…> Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.», — пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров.

Среди причин называется рост курса, подорожание перевозок и проживания. Так, на острове Пхукет стоимость на отдых в этом сезоне будет на 25% выше. Неделя в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей.

Ранее туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале. Особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.

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Стоимость туров на популярные направления за границу уже в октябре—ноябре подорожает на 10-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали крупные туроператоры. «Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10—30% по сравнению с прошлым годом. <…> Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.», — пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров. Среди причин называется рост курса, подорожание перевозок и проживания. Так, на острове Пхукет стоимость на отдых в этом сезоне будет на 25% выше. Неделя в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей. Ранее туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале. Особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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