Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой

«Известия»: стоимость зарубежных туров на зиму подорожает на 10-30%

04 сентября 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Неделя отдыха в Египте на двоих обойдется в 196 тысяч рублей Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Стоимость туров на популярные направления за границу уже в октябре—ноябре подорожает на 10-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали крупные туроператоры. «Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10—30% по сравнению с прошлым годом. <…> Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.», — пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров. Среди причин называется рост курса, подорожание перевозок и проживания. Так, на острове Пхукет стоимость на отдых в этом сезоне будет на 25% выше. Неделя в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей. Ранее туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале. Особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.

Стоимость туров на популярные направления за границу уже в октябре—ноябре подорожает на 10-30% в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали крупные туроператоры. «Стоимость заграничных туров в зимний период вырастет на 10—30% по сравнению с прошлым годом. <…> Речь идет о таких популярных направлениях в этот период, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т. п.», — пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров. Среди причин называется рост курса, подорожание перевозок и проживания. Так, на острове Пхукет стоимость на отдых в этом сезоне будет на 25% выше. Неделя в Таиланде на двоих (полный пансион в отеле четыре звезды) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей. Ранее туроператоры подсчитали затраты россиян на зарубежный отдых в феврале. Особо популярные направления стали стоить до 80% дороже.