Врач предупредил об угрозе отравления съедобными грибами

Токсиколог Водовозов не советует собирать грибы рядом со свалкой

04 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Грибы необходимо обработать в первый день после сбора, заявил Алексей Водовозов Фото: Размик Закарян © URA.RU Человек может отравиться съедобными грибами в том случае, если рядом с грибницей находится свалка или мусорный полигон. Об этом рассказал токсиколог Алексей Водовозов. Он уточнил, что вредные вещества в таком случае будут накапливаться в грибах, что и приведет к отравлению при употреблении. «Опасными могут быть и нормальные съедобные грибы <…> Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в грибах, и употребление таких продуктов приведет к отравлению», — рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik. По словам врача, необходимо детально изучать местность в радиусе километра, чтобы избежать такого исхода. Кроме того, нужно обработать грибы, удалив с них всю почву. Также поможет жарка или засолка грибов, так как вредные вещества внутри них не выдерживают высокую кислотность и концентрацию соли. Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал, что грибы необходимо обработать в первый день после сбора. Кроме того, их нельзя мариновать или солить в оцинкованной посуде. Коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал, Надежда Подкорытова призвала не собирать грибы в городских парках и вблизи дорог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек может отравиться съедобными грибами в том случае, если рядом с грибницей находится свалка или мусорный полигон. Об этом рассказал токсиколог Алексей Водовозов. Он уточнил, что вредные вещества в таком случае будут накапливаться в грибах, что и приведет к отравлению при употреблении. «Опасными могут быть и нормальные съедобные грибы <…> Если рядом с лесом находятся, например, свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов, автомойка, то вредные вещества могут накапливаться в грибах, и употребление таких продуктов приведет к отравлению», — рассказал Водовозов в интервью радио Sputnik. По словам врача, необходимо детально изучать местность в радиусе километра, чтобы избежать такого исхода. Кроме того, нужно обработать грибы, удалив с них всю почву. Также поможет жарка или засолка грибов, так как вредные вещества внутри них не выдерживают высокую кислотность и концентрацию соли. Ранее внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал, что грибы необходимо обработать в первый день после сбора. Кроме того, их нельзя мариновать или солить в оцинкованной посуде. Коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал, Надежда Подкорытова призвала не собирать грибы в городских парках и вблизи дорог.