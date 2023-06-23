23 июня 2023

Где не стоит собирать грибы

Врач Подкорытова призвала не собирать грибы в городских парках и вблизи дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, грибы, шампиньоны, выставка, сельское хозяйство, грибница, аграрная промышленность, грибная ферма
Шампиньоны наиболее подвержены химическому воздействию, сказала Надежда Подкорытова Фото:

Грибы могут быть опасны, если были собраны вблизи автомобильных дорог, в черте города и полей, которые обрабатывают пестицидами, поскольку способны увеличивать концентрацию вредных веществ. Об этом URA.RU рассказала коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова.

«Не стоит собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зеленой полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные. А некоторые из них способны аккумулировать их в большом количестве и увеличивать концентрацию опасных соединений. Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов: то есть и ножка, и шляпка. Вся поверхность гриба может содержать вредные и опасные элементы», — сказала Надежда Подкорытова.

В большей степени способны впитывать вредные вещества шампиньоны, грибы-зонтики и опята осенние, отметила собеседница URA.RU. «Сбор грибов лучше осуществлять на расстоянии не менее 500 метров от дороги и двух-трех километров от промышленных предприятий. Опасность также представляют съедобные грибы со старым плодовым телом: с дряблой текстурой, налетом и плесенью, и червивостью: не стоит срезать грибы с этими признаками. Наиболее подвержены химическому воздействию шампиньоны, гриб-зонтик белый, опенок осенний», — отметила врач.

По ее словам, употребление грибов, которые собирали не в безопасной зоне, могут привести к опасным последствиям для организма. «Исследования последних лет отмечают высокую концентрацию пестицидов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ в съедобных грибах, при попадании которых в организм человека развивается отравление. Человек чувствует тошноту, слабость и диарею. Степень и сроки их проявления зависят от количества вредных веществ и количестве употребленных грибов. Все условно съедобные грибы необходимо сначала прокипятить 7-10 минут и только после такой тщательной обработки жарить или варить. Также рекомендуется дополнительно вымочить их в холодной воде, часто меняя ее, чтобы избавиться от вредных веществ», — объяснила специалист.

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Грибы могут быть опасны, если были собраны вблизи автомобильных дорог, в черте города и полей, которые обрабатывают пестицидами, поскольку способны увеличивать концентрацию вредных веществ. Об этом URA.RU рассказала коммерческий директор, главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. «Не стоит собирать грибы вблизи автомобильных дорог и промышленных предприятий, в зеленой полосе в черте города и вблизи сельхозполей, обрабатываемых пестицидами. Питаются они органикой, добытой из окружающей среды, впитывая как полезные вещества, так и вредные. А некоторые из них способны аккумулировать их в большом количестве и увеличивать концентрацию опасных соединений. Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов: то есть и ножка, и шляпка. Вся поверхность гриба может содержать вредные и опасные элементы», — сказала Надежда Подкорытова. В большей степени способны впитывать вредные вещества шампиньоны, грибы-зонтики и опята осенние, отметила собеседница URA.RU. «Сбор грибов лучше осуществлять на расстоянии не менее 500 метров от дороги и двух-трех километров от промышленных предприятий. Опасность также представляют съедобные грибы со старым плодовым телом: с дряблой текстурой, налетом и плесенью, и червивостью: не стоит срезать грибы с этими признаками. Наиболее подвержены химическому воздействию шампиньоны, гриб-зонтик белый, опенок осенний», — отметила врач. По ее словам, употребление грибов, которые собирали не в безопасной зоне, могут привести к опасным последствиям для организма. «Исследования последних лет отмечают высокую концентрацию пестицидов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ в съедобных грибах, при попадании которых в организм человека развивается отравление. Человек чувствует тошноту, слабость и диарею. Степень и сроки их проявления зависят от количества вредных веществ и количестве употребленных грибов. Все условно съедобные грибы необходимо сначала прокипятить 7-10 минут и только после такой тщательной обработки жарить или варить. Также рекомендуется дополнительно вымочить их в холодной воде, часто меняя ее, чтобы избавиться от вредных веществ», — объяснила специалист.
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