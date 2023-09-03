В Санкт-Петербурге на шесть часов задерживается вылет до Ноябрьска
В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) на шесть часов задерживается вылет самолета до Ноябрьска. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта вылета.
«Вылет авиарейса авиакомпании „Ямал“ до Ноябрьска задерживается. Вылет задержан до 12:30 (мск), по расписанию самолет должен вылететь в 6:30 4 сентября», — опубликовано на онлайн-табло аэропорта «Пулково».
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.
Авиарейс до Ноябрьска задерживается на шесть часов
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