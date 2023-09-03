03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

Жители ЯНАО не могут вылететь из Санкт-Петербурга. Скрин

В аэропорту Пулково на шесть часов задерживается авиарейс до Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлетная полоса, авиакомпания ямал, сухой суперджет
В Санкт-Петербурге на шесть часов задерживается вылет до Ноябрьска Фото:

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) на шесть часов задерживается вылет самолета до Ноябрьска. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта вылета.

«Вылет авиарейса авиакомпании „Ямал“ до Ноябрьска задерживается. Вылет задержан до 12:30 (мск), по расписанию самолет должен вылететь в 6:30 4 сентября», — опубликовано на онлайн-табло аэропорта «Пулково».

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.

Авиарейс до Ноябрьска задерживается на шесть часов
Авиарейс до Ноябрьска задерживается на шесть часов
Фото:

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В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) на шесть часов задерживается вылет самолета до Ноябрьска. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта вылета. «Вылет авиарейса авиакомпании „Ямал“ до Ноябрьска задерживается. Вылет задержан до 12:30 (мск), по расписанию самолет должен вылететь в 6:30 4 сентября», — опубликовано на онлайн-табло аэропорта «Пулково». Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Ямал», чтобы выяснить причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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