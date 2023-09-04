Вторая школьница в Подмосковье покончила с собой после 1 сентября

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Telegram-канал Shot сообщил, что проблем с воспитанием у девочки не было Фото:

В Орехово-Зуево (Подмосковье) 15-летняя девочка покончила с собой 3 сентября. Причиной послужило нежелание учиться. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Еще одна школьница покончила жизнь самоубийством, потому что не хотела идти в школу», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы отметили, что у погибшей не было желания ходить в школу.

После линейки в школе подросток уехала в гости к бабушке на дачу в Орехово-Зуево. Около шести утра, 3 сентября, женщина обнаружила тело внучки на летней веранде. Перед смертью школьница просила не винить родных. Семья является благополучной, проблем с воспитанием у девочки не было.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Московской области. Официального подтверждения произошедшего нет.

Ранее в Подмосковье девятиклассница покончила с собой перед 1 сентября, так как не хотела заниматься учебой. Семью сейчас проверяют, передает телеканал 360.

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В Орехово-Зуево (Подмосковье) 15-летняя девочка покончила с собой 3 сентября. Причиной послужило нежелание учиться. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Еще одна школьница покончила жизнь самоубийством, потому что не хотела идти в школу», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы отметили, что у погибшей не было желания ходить в школу. После линейки в школе подросток уехала в гости к бабушке на дачу в Орехово-Зуево. Около шести утра, 3 сентября, женщина обнаружила тело внучки на летней веранде. Перед смертью школьница просила не винить родных. Семья является благополучной, проблем с воспитанием у девочки не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Московской области. Официального подтверждения произошедшего нет. Ранее в Подмосковье девятиклассница покончила с собой перед 1 сентября, так как не хотела заниматься учебой. Семью сейчас проверяют, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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