Вторая школьница в Подмосковье покончила с собой после 1 сентября

04 сентября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Telegram-канал Shot сообщил, что проблем с воспитанием у девочки не было Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Орехово-Зуево (Подмосковье) 15-летняя девочка покончила с собой 3 сентября. Причиной послужило нежелание учиться. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Еще одна школьница покончила жизнь самоубийством, потому что не хотела идти в школу», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы отметили, что у погибшей не было желания ходить в школу. После линейки в школе подросток уехала в гости к бабушке на дачу в Орехово-Зуево. Около шести утра, 3 сентября, женщина обнаружила тело внучки на летней веранде. Перед смертью школьница просила не винить родных. Семья является благополучной, проблем с воспитанием у девочки не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Московской области. Официального подтверждения произошедшего нет. Ранее в Подмосковье девятиклассница покончила с собой перед 1 сентября, так как не хотела заниматься учебой. Семью сейчас проверяют, передает телеканал 360.

В Орехово-Зуево (Подмосковье) 15-летняя девочка покончила с собой 3 сентября. Причиной послужило нежелание учиться. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Еще одна школьница покончила жизнь самоубийством, потому что не хотела идти в школу», — говорится в сообщении telegram-канала. Авторы отметили, что у погибшей не было желания ходить в школу. После линейки в школе подросток уехала в гости к бабушке на дачу в Орехово-Зуево. Около шести утра, 3 сентября, женщина обнаружила тело внучки на летней веранде. Перед смертью школьница просила не винить родных. Семья является благополучной, проблем с воспитанием у девочки не было. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК по Московской области. Официального подтверждения произошедшего нет. Ранее в Подмосковье девятиклассница покончила с собой перед 1 сентября, так как не хотела заниматься учебой. Семью сейчас проверяют, передает телеканал 360.